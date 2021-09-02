Эксперты рассказали, безопасны ли для здоровья беспроводные наушники

Беспроводные наушники безопасны, или - нет?

Беспроводные наушники используют технологию передачи связи Bluetooth, которая работает на частотах в районе 2,4 ГГц и используется во многих устройствах.

Данный диапазон максимально близкий к другим беспроводным технологиям, таких как мобильная связь и Wi-Fi. При оценке влияния Bluetooth на организм берется во внимание мощность передатчика.

Стандартом Bluetooth определяется широкий диапазон мощности работы устройств: от 10 мкВт до 0,1 Вт. Но, как правило, максимальная мощность передатчиков в смартфонах, наушниках и других повседневных устройствах не превышает 2,5 мВт. Это существенно меньше, чем мощность передатчиков мобильной связи в смартфонах.

При этом плотность потока энергии сильно зависит от того как расположены наушники по отношению к измеряемому устройству. С внешней стороны наушников, где находится антенна. Плотность потока энергии составляет до 15-30 мкВт/см2, а со стороны вкладышей, которые вставляются в ухо - 4-10 мкВт/см2.

Норма для жилых помещений по украинским стандартам, которые одни из самых жестких в мире - 10 мкВт/см2.

То есть с точки санитарных норм превышение нет, сертифицированные беспроводные наушники - безопасны для здоровья. Это неоспоримый факт и пользоваться ими можно не опасаясь вреда.

Однако, важна не только мощность, но и время воздействия, а также расстояние до устройства. Когда мы разговариваем по телефону мощность излучения смартфона также составляет от 4 до 7 мкВт/см2.

То есть использование беспроводных наушников можно считать одним непрерывным разговором по мобильному телефону.

Какую мощность РЧ передают Bluetooth-наушники (видео: YouTube)