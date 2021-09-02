Експерти розповіли, чи безпечні для здоров'я бездротові навушники

Бездротові навушники безпечні, чи - ні?

Бездротові навушники використовують технологію передачі зв'язку Bluetooth, яка працює на частотах в районі 2,4 ГГц і використовується в багатьох пристроях.

Даний діапазон максимально близький до інших бездротових технологій, таких як мобільний зв'язок і Wi-Fi. При оцінці впливу Bluetooth на організм береться до уваги потужність передавача.

Стандартом Bluetooth визначається широкий діапазон потужності роботи пристроїв: від 10 мкВт до 0,1 Вт. Але, як правило, максимальна потужність передавачів в смартфонах, навушниках та інших повсякденних пристроях не перевищує 2,5 мВт. Це істотно менше, ніж потужність передавачів мобільного зв'язку в смартфонах.

При цьому щільність потоку енергії сильно залежить від того як розташовані навушники по відношенню до вимірюваного пристрою. Із зовнішнього боку навушників, де знаходиться антена. Щільність потоку енергії становить до 15-30 мкВт/см2, а з боку вкладишів, які вставляються в вухо - 4-10 мкВт/см2.

Норма для житлових приміщень за українськими стандартами, які одні з найжорсткіших у світі - 10 мкВт/см2.

Тобто з точки санітарних норм перевищення немає, сертифіковані бездротові навушники - безпечні для здоров'я. Це незаперечний факт і користуватися ними можна не побоюючись шкоди.

Однак, важлива не тільки потужність, але і час впливу, а також відстань до пристрою. Коли ми розмовляємо телефоном потужність випромінювання смартфона також становить від 4 до 7 мкВт/см2.

Тобто використання бездротових навушників можна вважати однією безперервною розмовою мобільним телефоном

Яку потужність РЧ передають Bluetooth-навушники (відео: YouTube)