RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Експерти розповіли, чи безпечні для здоров'я бездротові навушники

Автор: Роман Мирончук

За останні роки бездротові навушники стали дуже популярні. Вони зручні у використанні, і не треба розплутувати дроти, як це часто буває з класичними "вухами".

При цьому багатьох цікавить питання безпеки таких гаджетів для здоров'я, пише GSMinfo.

Бездротові навушники безпечні, чи - ні?

Бездротові навушники використовують технологію передачі зв'язку Bluetooth, яка працює на частотах в районі 2,4 ГГц і використовується в багатьох пристроях.

Даний діапазон максимально близький до інших бездротових технологій, таких як мобільний зв'язок і Wi-Fi. При оцінці впливу Bluetooth на організм береться до уваги потужність передавача.

Стандартом Bluetooth визначається широкий діапазон потужності роботи пристроїв: від 10 мкВт до 0,1 Вт. Але, як правило, максимальна потужність передавачів в смартфонах, навушниках та інших повсякденних пристроях не перевищує 2,5 мВт. Це істотно менше, ніж потужність передавачів мобільного зв'язку в смартфонах.

При цьому щільність потоку енергії сильно залежить від того як розташовані навушники по відношенню до вимірюваного пристрою. Із зовнішнього боку навушників, де знаходиться антена. Щільність потоку енергії становить до 15-30 мкВт/см2, а з боку вкладишів, які вставляються в вухо - 4-10 мкВт/см2.

Норма для житлових приміщень за українськими стандартами, які одні з найжорсткіших у світі - 10 мкВт/см2.

Тобто з точки санітарних норм перевищення немає, сертифіковані бездротові навушники - безпечні для здоров'я. Це незаперечний факт і користуватися ними можна не побоюючись шкоди.

Однак, важлива не тільки потужність, але і час впливу, а також відстань до пристрою. Коли ми розмовляємо телефоном потужність випромінювання смартфона також становить від 4 до 7 мкВт/см2.

Тобто використання бездротових навушників можна вважати однією безперервною розмовою мобільним телефоном

Яку потужність РЧ передають Bluetooth-навушники (відео: YouTube)

Нагадаємо, в Україну завезли небезпечні горіхи, які викликають рак.

Ми також писали про те, що лікарі з'ясували, коли вживання гречки буває шкідливим.

Читайте РБК-Україна в Google News