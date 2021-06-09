Эксперты рассказали, безопасны ли трендовые игрушки "поп ит" и "симпл-димпл"

Цветные китайские игрушки с пузырьками бывают разных форм. Стоит такая вещь в среднем 150 гривен за штуку. Но полезны ли такие игрушки для детей?

"Не может быть негативного влияния там, где правильно подобранная доза времени и где правильно выстроенная манипуляция, взаимодействие с игрушкой", - заявила детский психолог Оксана Сашенко

Она отметила, что 20 минут несколько раз в день будет даже полезно для ребенка. Во время тыканья у детей развивается моторика, и концентрируется внимание. Кроме того, у детей образуются новые нейронные связи.

Есть ли вред у таких игрушек?

По мнению психолога, если играться в эти игрушки дольше, то наоборот у ребенка может быть торможение развития.

"Лучше всего, когда игра происходит с родителями, потому что это прямая терапия и налаживания отношений. С детьми можно изучать цвета или считать, учиться рисовать, повторяя зеркальные узоры справа и слева", - советует специалист.

Как можно играть?

А еще с помощью Поп Ит можно тренировать слух. На игрушке можно отбивать ритм и повторять друг за другом.

"Например, ваш ритм звучит так: раз, два, раз, два, три, и ребенок должен его повторить", - отметила Сашенко.