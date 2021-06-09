Експерти розповіли, чи безпечні трендові іграшки "поп іт" и "сімпл-дімпл"

Кольорові китайські іграшки з бульбашками бувають різних форм. Коштує така річ в середньому 150 гривень за штуку. Але чи корисні такі іграшки для дітей?

"Не може бути негативного впливу там, де правильно підібрана доза часу і де правильно вибудувана маніпуляція, взаємодія з іграшкою", - заявила дитячий психолог Оксана Сашенко

Вона зазначила, що 20 хвилин кілька разів на день буде навіть корисно для дитини. Під час тикання у дітей розвивається моторика, і концентрується увага. Крім того, у дітей утворюються нові нейронні зв'язки.

Чи є шкода у таких іграшок?

На думку психолога, якщо гратися в ці іграшки довше, то навпаки у дитини може бути гальмування розвитку.

"Найкраще, коли гра відбувається з батьками, тому що це пряма терапія і налагодження відносин. З дітьми можна вивчати кольори або рахувати, вчитися малювати, повторюючи дзеркальні візерунки справа і зліва", - радить фахівець.

Як можна грати?

А ще з допомогою Поп Іт можна тренувати слух. На іграшці можна відбивати ритм і повторювати один за одним.

"Наприклад, ваш ритм звучить так: раз, два, раз, два, три, і дитина повинна його повторити", - зазначила Сашенко.