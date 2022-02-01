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Эксперты поделились хитростями, которые помогут выбрать идеальное авокадо

Новина українською →
Вторник 01 февраля 2022 18:53
Эксперты поделились хитростями, которые помогут выбрать идеальное авокадо Как выбрать спелое авокадо (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В магазине сейчас можно увидеть большой выбор авокадо. Однако, купить именно спелый фрукт, задача не из легких. Здесь важно знать простые правила и не ошибиться.

Об этом пишет 5-Minute Crafts.

Как известно, фрукт после покупки может оказаться твердым или наоборот перезрелым и коричневым внутри.

Как выбрать вкусное авокадо

Нужно определить, когда вы собираетесь съесть авокадо

Сначала спланируйте заранее, когда вы собираетесь есть фрукт. В частности, вы можете купить 3-4 различных по спелости авокадо и они будут готовы к употреблению в течение следующих нескольких дней.

Когда вы купите твердое незрелое авокадо за 4 – 5 дней до того, как собираетесь его съесть. То положите этот фрукт на кухне и жди пока он созреет.

Однако, если вы заметили, что процесс созревания происходит слишком быстро, просто поставьте фрукты в холодильник.

Эксперты поделились хитростями, которые помогут выбрать идеальное авокадоКак выбрать спелое авокадо (5minutecrafts)

Цвет кожуры

Если в авокадо темная кожура, то это свидетельствует о том, что он спелый и готов к употреблению. Ярко-зеленый цвет означает, что авокадо, скорее всего, созреет в течение 4 - 5 дней.

А вот более темный цвет с зеленым оттенком означает, что авокадо созреет через 1 - 2 дня.

К тому же можно осторожно надавить на кожуру, чтобы проверить, насколько он мягкий. Все потому, что полагаться лишь на цвет не всегда правильно.

Эксперты поделились хитростями, которые помогут выбрать идеальное авокадо

Как выбрать спелое авокадо (5minutecrafts)

Проверьте место от стебля

Оторвите бутон от стебля и посмотрите, что видите под ним. В частности, если ножка легко отрывается, а авокадо под ним зеленое - это значит, что плод спелый и готов к употреблению.

Кроме того, если ножка не отрывается, то авокадо еще недозрелое. А вот если она легко отрывается, но авокадо под ней темно-коричневое, то плод перезрелый.

Эксперты поделились хитростями, которые помогут выбрать идеальное авокадо

Как выбрать спелое авокадо (5minutecrafts)

Отметим, что в своем составе авокадо имеет практически весь набор незаменимых жирных кислот, необходимых для сохранения памяти и нормального функционирования клеток мозга.

Витамино-минеральный состав авокадо богат и разнообразен, в него входят: холин, витамины А, В1, В2, В5, В6, В9, С, D, Е, Н и РР, а также необходимые организму макро- и микроэлементы: калий, кальций, магний, медь и натрий.

Ранее мы сообщали, как приготовить яичницу из авокадо на завтрак.

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