Експерти поділились хитрощами, які допоможуть вибрати ідеальне авокадо

У магазині зараз можна побачити великий вибір авокадо. Однак, купити саме стиглий фрукт, завдання не з легких. Тут важливо знати прості правила та не помилитися.

Як відомо, фрукт після покупки може виявитись твердим або навпаки перестиглим і коричневим всередині.

Як обрати смачне авокадо

Потрібно визначити, коли ви збираєтеся з'їсти авокадо

Спочатку сплануйте заздалегідь, коли ви збираєтеся їсти фрукт. Зокрема, ви можете купити 3 - 4 різних за стиглістю авокадо і вони будуть готові до вживання протягом наступних кількох днів.

Коли ви купите тверде незріле авокадо за 4 - 5 днів до того, як збираєтеся його з'їсти. То покладіть цей фрукт на кухні та чекай поки він дозріє.

Однак, якщо ви помітили, що процес дозрівання відбувається занадто швидко, просто поставте фрукти в холодильник.

Як вибрати стигле авокадо (5minutecrafts)

Колір шкірки

Якщо в авокадо темна шкірка, то це свідчить про те, що він стиглий і готовий до вживання. Яскраво-зелений колір означає, що авокадо, швидше за все, дозріє протягом 4 - 5 днів.

А от більш темний колір із зеленим відтінком означає, що авокадо дозріє через 1 - 2 дні.

До того ж можна обережно натиснути на шкірку, щоб перевірити, наскільки він м'який. Все тому, що покладатися лише на колір не завжди правильно.

Як вибрати стигле авокадо (5minutecrafts)

Перевірте місце від стебла

Відірвіть пуп'янок від стебла і подивіться, що бачите під ним. Зокрема, якщо ніжка легко відривається, а авокадо під ним зелене – це означає, що плід стиглий і готовий до вживання.

Окрім того, якщо ніжка не відривається, то авокадо ще недостигле. А от якщо вона легко відривається, але авокадо під нею темно-коричневе, то плід перезрілий.

Як вибрати стигле авокадо (5minutecrafts)

Зазначимо, що у своєму складі авокадо має практично весь набір незамінних жирних кислот, які необхідні для збереження пам'яті й нормального функціонування клітин мозку.

Вітамінно-мінеральний склад авокадо багатий і різноманітний, в нього входять: холін, вітаміни А, В1, В2, В5, В6, В9, С, D, Е, Н і РР, а також необхідні організму макро - і мікроелементи: калій, кальцій, магній, мідь і натрій.