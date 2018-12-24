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Яичница в авокадо: рецепт вкусного и полезного завтрака

Lite » Еда 24.12.2018 - 07:17
Яичница в авокадо: рецепт вкусного и полезного завтрака
Фото: яичница в авокадо (instagram.com/truef1t)

Получится очень сытно и необычно на вкус

Если у вас нет много времени на приготовление завтрака, но при этом все же хочется, чтобы он был сытным, здоровым и вкусным, предлагаем попробовать несколько необычный вариант яичницы - в авокадо. Готовится просто и быстро и при этом получается очень аппетитной, хоть и немного необычной на вкус. Рецепт был опубликован на странице блогера Truef1t в Instagram.

К слову, авокадо - это самый полезный продукт для похудения. В его составе фолиевая и олеиновая кислоты, влияющие на правильную работу мышц и обмен жиров. А еще в нем очень много витаминов группы В.

Яичница в авокадо

Ингредиенты:

-авокадо (спелый) 1 шт
-яйцо 2 шт
-помидор
-соль/перец

Приготовление:

1. Духовку разогреть до 180-200 градусов.
2. Авокадо разрезать пополам, вынуть косточку и немного мякоти из каждой половинки.
3. Залить яйцо в получившиеся формочки, добавить помидор и специи по вкусу.
4. Запекать в духовке 15-20 мин.

Яичница в авокадо: рецепт вкусного и полезного завтрака

Фото: today.com

По желанию можно добавить любые другие овощи и украсить зеленью.
Приятного аппетита!

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