Яичница в авокадо: рецепт вкусного и полезного завтрака

Фото: яичница в авокадо (instagram.com/truef1t)

Получится очень сытно и необычно на вкус

Если у вас нет много времени на приготовление завтрака, но при этом все же хочется, чтобы он был сытным, здоровым и вкусным, предлагаем попробовать несколько необычный вариант яичницы - в авокадо. Готовится просто и быстро и при этом получается очень аппетитной, хоть и немного необычной на вкус. Рецепт был опубликован на странице блогера Truef1t в Instagram.

К слову, авокадо - это самый полезный продукт для похудения. В его составе фолиевая и олеиновая кислоты, влияющие на правильную работу мышц и обмен жиров. А еще в нем очень много витаминов группы В.

Яичница в авокадо

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Ингредиенты:

-авокадо (спелый) 1 шт

-яйцо 2 шт

-помидор

-соль/перец

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Приготовление:

1. Духовку разогреть до 180-200 градусов.

2. Авокадо разрезать пополам, вынуть косточку и немного мякоти из каждой половинки.

3. Залить яйцо в получившиеся формочки, добавить помидор и специи по вкусу.

4. Запекать в духовке 15-20 мин.



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Фото: today.com

По желанию можно добавить любые другие овощи и украсить зеленью.

Приятного аппетита!

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