UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эксперты назвали вредную бытовую химию: может вызвать головокружение и тошноту

Какая бытовая химия вредна для здоровья (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В составе бытовой химии, которую обычно используют дома, могут быть компоненты, что составляют угрозу для здоровья. Они способны стать причиной головной боли, тошноты и не только.

Об этом сообщает ЕatThis, NotThas!.

Где содержатся вредные вещества

Фталаты входят в состав группы химических веществ, которые задействованы при производстве пластмасс. Исследования подтверждают способность таких компонентов повышать риск проблем с репродуктивным здоровьем.

Также не всегда на упаковках указывают присутствие фталатов, если они классифицированы как ароматизаторы.

Ученый Хизер Патисаул из Университета штата Северная Каролина говорит, что при использовании средства для чистки с запахом стоит знать, что оно с большой вероятностью содержит упомянутые химвещества.

Аббревиатурой BPA обозначают бисфенол А. Это химическое вещество представляет опасность как для животных, так и для людей. Специалисты говорят, что такое вещество есть в контейнерах для еды и кулерах с водой. При этом ученые сообщают о способности BPA в долгосрочной перспективе провоцировать предраковые состояния.

Кроме того, свинец чаще всего встречается в краске, где каждый год от его воздействия страдает огромное количество граждан. Среди симптомов, спровоцированных интоксикацией, специалисты выделяют повышенное кровяное давление, головокружение, головная боль. Также у человека возникает усталость и нарушение памяти.

К тому же в продуктах питания широко содержатся пестициды. Из-за пестицидов может страдать эндокринная система, человек имеет больше рисков столкнуться с избыточным весом или даже раком.

Опасные вещества есть и в освежителе воздуха. В них есть немалое количество летучих органических соединений, включая формальдегид, бензол, толуол и тому подобное. Такие вещества могут раздражать глаза, нос и горло, и даже вызывать головную боль и тошноту.

Ранее мы сообщали, что названы самые вредные продукты в мире, которые едят все.

Также мы писали, от каких привычек нужно отказаться прямо сейчас.

Читайте РБК-Украина в Google News
эксперты