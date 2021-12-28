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Эти три привычки с нами еще со времен СССР. Но от них лучше отказаться прямо сейчас!

Новина українською →
Вторник 28 декабря 2021 18:31
Эти три привычки с нами еще со времен СССР. Но от них лучше отказаться прямо сейчас! Названы вредные привычки из СССР (коллаж РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Многие люди, которые застали Советский Союз, до сих пор не могут свыкнуться с мыслью, что той реальности больше нет. Некоторые эти времена вспоминают с ностальгией, а многие с ужасом. Но нельзя отрицать тот факт, что во время СССР людей объединяли многие привычки, диктуемые тем периодом.

О них и читайте в нашем материале ниже.

Серванты и выставленный напоказ сервиз

Все мы помним мебельные гарнитуры тех времен, многие еще не успели от них избавиться. Практически в каждом доме стоял сервант, в котором находился сервиз и хрусталь. Все это было выставлено напоказ.

Сейчас практически нигде не встречается такая мебель. Во-первых, это не модно и не стильно, во-вторых, дарить такие наборы посуды считается уже моветоном.

Эти три привычки с нами еще со времен СССР. Но от них лучше отказаться прямо сейчас!

Серванты с посудой уходят в прошлое (фото: besplatka.ua)

Захламленный вещами балкон

Балконы, на которых можно найти абсолютно все вещи из квартиры, это основной признак, отличающий "советского человека". Что там только не лежало? Продукты, строительные материалы, велосипеды, старая мебель, ненужная посуда... Этот список можно продолжать долго.

Привычка складировать на балконе хлам - это уже пережиток прошлого. Сейчас в тренде свободные по пространству балконы. Стеклить этот участок квартиры уже тоже считается дурным тоном.

Эти три привычки с нами еще со времен СССР. Но от них лучше отказаться прямо сейчас!

Балконы с кучей хлама - плохая привычка из СССР (фото:Twitter)

Привычка чинить старые вещи

Естественно, сейчас весь мир за осознанное потребление. И никто не говорит о том, что каждую вещь нужно сразу выбрасывать.

Но в Советском Союзе доходило до абсурда и старую вещь могли чинить бесконечно. Например, ранее увидеть гардероб весь в заплатках было не редкостью.

Также чинились электроприборы, которые могли быть просто небезопасны для окружающих.

Эти три привычки с нами еще со времен СССР. Но от них лучше отказаться прямо сейчас!

В СССР считали, что можно починить все (фото: mirovich.media)

Ранее мы писали о том, почему в СССР садили тополя в каждом дворе.

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