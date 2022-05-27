Експерти назвали шкідливу побутову хімію: може викликати запаморочення та нудоту

Де містяться шкідливі речовини

Фталати входять до складу групи хімічних речовин, які задіяні під час виробництва пластмас. Дослідження підтверджують здатність таких компонентів підвищувати ризик проблем із репродуктивним здоров’ям.

Також не завжди на упаковках вказують присутність фталатів, якщо вони класифіковані як ароматизатори.

Вчений Хізер Патісаул з Університету штату Північна Кароліна каже, що при використанні засобу для чищення із запахом варто знати, що воно з великою ймовірністю містить згадані хімречовини.

Абревіатурою BPA позначають бісфенол А. Ця хімічна речовина становить небезпеку як для тварин, так і для людей. Фахівці кажуть, що така речовина є в контейнерах для їжі та кулерах з водою. При цьому вчені повідомляють про здатність BPA у довгостроковій перспективі провокувати передракові стани.

Окрім того, свинець найчастіше зустрічається у фарбі, де щороку від його впливу страждає величезна кількість громадян. Серед симптомів, спровокованих інтоксикацією, фахівці виділяють підвищений кров’яний тиск, запаморочення, головний біль. Також у людини виникає втома та порушення пам’яті.

До того ж у продуктах харчування широко містяться пестициди. Через пестициди може страждати ендокринна система, людина має більше ризиків зіткнутися з надмірною вагою або навіть раком.

Небезпечні речовини є і в освіжувачі повітря. В них є чимала кількість летких органічних сполук, включаючи формальдегід, бензол, толуол тощо. Такі речовини можуть дратувати очі, ніс і горло, і навіть викликати головний біль і нудоту.