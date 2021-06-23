Експерти назвали напої, які не варто пити в спеку

В Україні настала справжня спека, і це означає не тільки відпочинок на пляжі, а ще й стрес для організму. У спекотну погоду людина може втрачати до 4 літрів вологи в день, у звичайну погоду - це близько 2 літрів. Тому дуже важливо пити, але не всі напої в спеку підуть на користь.

Які напої краще не вживати в спеку - читайте в нашому матеріалі нижче.

Пакетовані соки

Такі соки містять дуже багато цукру, тому спрагу вони точно не вгамують.

Бутельовані чаї

Холодні чаї з фруктовими наповнювачами також містять в собі велику концентрацію цукру і концентратів. Крім того, у них немає речовин, що тонізують, які притаманні звичайному чаю.

Газовані напої

Газована вода не принесе вам ніякої користі, крім того, через цукор ви також не вгамуєте спрагу. Крім смакових відчуттів нічого хорошого вони не дають.

Кава і какао

Дані напої також не найкращий варіант для вживання в спеку. Вони ще більше розігріють організм.

Холодне пиво

Пиво, яке містить етиловий спирт і не було зроблено в результаті бродіння з натурального солоду і хмелю, не вгамує спрагу. У спеку воно тільки дасть неприємне сп'яніння.