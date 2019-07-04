Эксперты назвали Меган Маркл "приземленной" герцогиней: в чем дело

Меган Маркл сама готовит, заказывает продукты и у нее нет стилиста. Поэтому королевские эксперты назвали ее "приземленной" герцогиней, несмотря на то, что за ней закрепилось прозвище "сложная герцогиня". Об этом сообщает Daily Mail.

По словам королевских источников, Меган Маркл самодостаточна и она отлично справляется с домашними обязанностями сама. Конечно, у нее есть несколько помощников.

У герцогини Сассекской нет стилиста и она делает большую часть его работы сама. При этом йогой Меган занимается вместе со своей мамой, и тренер ей не нужен. Кроме того, она ходит на прогулки с сыном без помощников.

Меган Маркл (фото: Getty Images)

Меган Маркл также без сторонней помощи заказывает продукты в онлайн-супермаркетах, и сама готовит еду. Известно, что на последних неделях беременности она готовила и замораживала органические блюда.

Эксперты полагают, что герцогиня наконец-то освоилась и полюбила английский образ жизни. Кроме того, у нее изменилась речь, так как Меган избавляется от американизмов и переходит на английский манер.

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри определились с крестными для Арчи.

Ранее сообщалось о том, что Меган Маркл удалила грудные имплантаты, которые установила себе в молодости для успешной карьеры актрисы.