Експерти назвали Меган Маркл "приземленою" герцогинею: в чому справа

Меган Маркл сама готує, замовляє продукти і у неї немає стиліста. Тому королівські експерти назвали її "приземленою" герцогинею, незважаючи на те, що за нею закріпилося прізвисько "складна герцогиня". Про це повідомляє Daily Mail.

За словами королівських джерел, Меган Маркл самодостатня і вона відмінно справляється з домашніми обов'язками сама. Звичайно, у неї є декілька помічників.

У герцогині Сассекської немає стиліста і вона робить велику частину його роботи сама. При цьому йогою Меган займається разом зі своєю мамою, і тренер їй не потрібен. Крім того, вона ходить на прогулянки з сином без помічників.

Меган Маркл (фото: Getty Images)

Меган Маркл також без сторонньої допомоги замовляє продукти в онлайн-супермаркетах, і сама готує їжу. Відомо, що на останніх тижнях вагітності вона готувала і заморожувала органічні страви.

Експерти вважають, що герцогиня нарешті звикла і полюбила англійський спосіб життя. Крім того, у неї змінилася мова, так як Меган позбавляється від американізмів і переходить на англійський манер.

Нагадаємо, що Меган Маркл і принц Гаррі визначилися з хрещеними для Арчі.

Раніше повідомлялося про те, що Меган Маркл видалила імплантати, які встановила собі в молодості для успішної кар'єри актриси.