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Эксперты назвали лучшую и худшую колбасу: какие добавки могут серьезно навредить

Автор: Анна Киселева

Колбаса в магазинах зачастую содержит различные добавки, которые могут быть вредны для здоровья. Более того, часто в составе колбасных изделий встречаются не только мясо, но и кости и даже глютен. Какие из популярных добавок являются самыми опасными – рассказали эксперты.

Об этом сообщает телеканал "Украина 24".

Заведующий кафедрой технологии мяса и мясных продуктов, профессор, доктор технических наук Василий Пасичный считает, что вред приносят не только "ешки", но и некоторые продукты животного производства, входящие в состав изделий.

"В колбасах мясосодержащих надо больше контролировать содержание мяса механической обвалки, поскольку данное сырье получается при добавлении костей, и в принципе включает в себя не совсем полезные вещества", - сообщил Пасичный.

По мнению доктора медицинских наук, гастроэнтеролога Вадима Шипулина, одной из самых опасных добавок в колбасе является глютен.

"Разные добавки. Многие зашифрованы определенными "ешками". Например, сейчас в колбасу достаточно часто добавляют глютен. Сейчас гастроэнтерологи говорят, что примерно 1 из 300 человек имеет непереносимость глютена, и безусловно, даже в небольших количествах глютен может вызвать проблемы с кишечником", - добавляет врач.

По его словам, любая колбаса не относится к диетическим видам питания.

"Безусловно, цельное свежее мясо гораздо лучше, чем колбаса, переделанная с неизвестно какими технологиями ГОСТов... Я люблю больше сырокопченую колбасу. Она самая дорогая, и там больше всего мяса", - сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что медики объяснили, для кого изюм может быть опасным.

А также мы рассказывали о том, что названы продукты, которые провоцируют хронические болезни.

До этого сообщалось, что диетолог рассказала, чем заменить красное мясо.

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