Експерти назвали кращу і гіршу ковбасу: які добавки можуть серйозно нашкодити

Завідувач кафедри технології м'яса і м'ясних продуктів, професор, доктор технічних наук Василь Пасічний вважає, що шкоду приносять не тільки "ешки", але і деякі продукти тваринного виробництва, що входять до складу виробів.

"В ковбасах м'ясовмісних треба більше контролювати вміст м'яса механічної обвалки, оскільки дана сировина виходить при додаванні кісток, і в принципі містить не зовсім корисні речовини", - повідомив Пасічний.

На думку доктора медичних наук, гастроентеролога Вадима Шипуліна, однією з найнебезпечніших добавок в ковбасі є глютен.

"Різні добавки. Багато зашифровані певними" Ешками ". Наприклад, зараз в ковбасу досить часто додають глютен. Зараз гастроентерологи кажуть, що приблизно 1 з 300 осіб має непереносимість глютену, і безумовно, навіть в невеликих кількостях глютен може викликати проблеми з кишечником", - додає лікар.

За його словами, будь-яка ковбаса не належить до дієтичних видів харчування.

"Безумовно, незбиране свіже м'ясо набагато краще, ніж ковбаса, перероблена з невідомо якими технологіями ГОСТів... Я люблю більше сирокопчену ковбасу. Вона найдорожча, і там найбільше м'яса", - сказав він.