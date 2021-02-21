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Експерти назвали кращу і гіршу ковбасу: які добавки можуть серйозно нашкодити

Автор: Анна Кисельова

Ковбаса в магазинах часто містить різні добавки, які можуть бути шкідливі для здоров'я. Більш того, часто в складі ковбасних виробів зустрічаються не тільки м'ясо, а й кістки та навіть глютен. Які з популярних добавок є найнебезпечнішими - розповіли експерти.

Про це повідомляє телеканал "Україна 24".

Завідувач кафедри технології м'яса і м'ясних продуктів, професор, доктор технічних наук Василь Пасічний вважає, що шкоду приносять не тільки "ешки", але і деякі продукти тваринного виробництва, що входять до складу виробів.

"В ковбасах м'ясовмісних треба більше контролювати вміст м'яса механічної обвалки, оскільки дана сировина виходить при додаванні кісток, і в принципі містить не зовсім корисні речовини", - повідомив Пасічний.

На думку доктора медичних наук, гастроентеролога Вадима Шипуліна, однією з найнебезпечніших добавок в ковбасі є глютен.

"Різні добавки. Багато зашифровані певними" Ешками ". Наприклад, зараз в ковбасу досить часто додають глютен. Зараз гастроентерологи кажуть, що приблизно 1 з 300 осіб має непереносимість глютену, і безумовно, навіть в невеликих кількостях глютен може викликати проблеми з кишечником", - додає лікар.

За його словами, будь-яка ковбаса не належить до дієтичних видів харчування.

"Безумовно, незбиране свіже м'ясо набагато краще, ніж ковбаса, перероблена з невідомо якими технологіями ГОСТів... Я люблю більше сирокопчену ковбасу. Вона найдорожча, і там найбільше м'яса", - сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що медики пояснили, для кого родзинки може бути небезпечними.

А також ми розповідали про те, що названо продукти, які провокують хронічні хвороби.

До цього повідомлялося, що дієтолог розповіла, чим замінити червоне м'ясо.

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