Експерти назвали найкращі вживані позашляховики, які не підведуть

Дані про продажі автомобілів за останні кілька років говорять про те, що багато автолюбителів хочуть придбати кросовер або позашляховик. Експерти назвали вживані авто, які можна сміливо купувати.

Кращий субкомпактний позашляховик: Hyundai Kona 2018-2020 рр

Невеликий автомобіль вперше з'явився на ринку у 2018 модельному році і відразу став одним з кращих автомобілів у своєму сегменті. Експерти рекомендують його купувати з повним приводом. Базовий двигун становить 2,0-літра зі 147 к. с.

Кращий компактний позашляховик: Mazda CX-5 2014-2016 рр

Mazda CX - 5 довгий час вважалася вибором водія в сегменті компактних кросоверів. Це пов'язано з тим, що автомобіль надійний, добре зібраний і має привабливий кузов. У базового 2,0-літрового двигуна 155 к. с.; більший 2,5-літровий двигун видає 184 к. с.

Кращий дворядний позашляховик: Jeep Grand Cherokee 2013-2015 рр

Jeep Grand Cherokee - це спеціалізований позашляховик з належною системою повного приводу, яка призначена для бездоріжжя. Компанія оновила Grand Cherokee для 2014 модельного року, і у всіх моделях встановили восьмиступінчасту автоматичну коробку передач. Стандартний 3,6-літровий двигун V6 має 290 к. с.

Кращий трирядний позашляховик: Kia Sorento 2016-2017 рр

Kia Sorento - один з найбільш компактних автомобілів з третім рядом сидінь, який знаходиться десь між компактними кросоверами, такими як Mazda CX-5, і середньорозмірними кросоверами - Toyota Highlander. У 2016 році його оновили і у нього з'явилося три варіанти двигуна.

Кращий повнорозмірний позашляховик Ford Expedition 2009-2014 рр

Великий позашляховик Ford заснований на популярному пікапі F-150. На відміну від Chevrolet Tahoe, який тільки що отримав незалежну задню підвіску у своєму останньому поколінні, Ford використовував IRS в експедиції з 2003 року.

Ця конструкція покращує ходові якості автомобіля, а також дозволяє використовувати третій ряд, який складається в підлогу і забезпечує достатньо місця для пасажирів.

З 2014 року позашляховик оснащували двигуном EcoBoost V6 з турбонаддувом і шестиступінчастою автоматичною коробкою передач.