Эксперты назвали хитрость, которая поможет избавиться от седых волос без использования красок

Обычно физиологически первые такие пряди появляются после 40 лет. Чтобы скрыть это, женщины вкладывают значительные суммы, чтобы это исправить. Однако постоянные краски могут со временем повредить кожу головы.

Почему седеют волосы

В эпидермисе находятся клетки меланоциты, отвечающие за цвет волос, а также за пигментацию кожи. Они производят меланин - это естественный пигмент, который защищает от солнечных ультрафиолетовых лучей и способствует коричневому цвету загара.

Существует два типа меланина:

эвмеланин;

феомеланин.

Именно эти пигменты естественным образом присутствуют в организме и от их количества зависит цвет волос. Появление седой пряди возникает вследствие изменений, которые происходят в корнях волос. Во время старения организма меланоциты функционируют все слабее, что уменьшает количество вырабатываемого меланина. Поэтому, когда пряди лишены пигмента, они становятся белыми.

Как замаскировать седые волосы

Если человек не хочет окрашивать волосы краской в парикмахерской, то можно воспользоваться эффективным методом: пищевыми добавками с мелатонином (гормон) и биотином (витамин B). Следует знать, что дефицит биотина чаще всего вызывает выпадение волос, ломкость ногтей или шелушение кожи.

А мелатонин, наоборот, восполнит природные недостатки этого пигмента. Его действие заключается в доставке к волосяным фолликулам необходимых пигментов для угнетения процесса поседения.

Для повышения секреции мелатонина, стоит употреблять мясо птицы, рыбу, коричневый рис, банан, яйца, финики, сою, миндальные орехи.

Чтобы наполнить организм биотином, необходимо употреблять грибы, яичные желтки, чечевицу, фасоль и дрожжи.

Однако, если седые волосы только начинают появляться на вашей гриве, можно попробовать домашнее средство - кофейный ополаскиватель. Эта процедура предназначена для затемнения волос и делает седину менее заметной. Кроме того, этот натуральный препарат стимулирует рост волос (благодаря содержанию кофеина), предотвращает выпадение, делает их блестящими, мягкими и легкими для расчесывания.

Чтобы сделать такое средство, необходимо в кастрюлю залить два стакана воды и добавить пару столовых ложек свежесмолотого кофе и варить несколько минут. После этого раствор нужно процедить и дать остыть.

Наносить такое средство нужно после мытья головы. Жидкость на волосах нужно оставить на 20 минут, а затем смыть.

Эту процедуру следует повторять два дня подряд, чтобы добиться лучшего результата.