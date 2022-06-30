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Этот популярный витамин может влиять на выпадение волос

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Четверг 30 июня 2022 09:13
Этот популярный витамин может влиять на выпадение волос Фото: Витамин D поможет вам избежать потерю волос (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Выпадение волос иногда неизбежно, но причину этого явления может установить врач. Волосы в основном состоят из белка, называемого кератином, который также образует ногти и формирует внешний защитный слой кожи.

В издании Express рассказали, как витамин D может повлиять на сохранность ваших волос.

Проблема выпадения волос

Выпадение волос обычно не вызывает беспокойства, но иногда это может быть признаком заболевания.

Клиника Майо объясняет, что выпадение волос может затронуть только кожу головы или все тело, и оно может быть временным или постоянным.

"Люди обычно теряют от 50 до 100 волос в день. Обычно это незаметно, потому что в то же время растут новые волосы", - сказано в сообщении организации.

В исследовании, опубликованном в Национальной медицинской библиотеке, рассматривалась очаговая алопеция (АА), которая представляет собой воспалительное выпадение волос.

Витамин D

В нем отмечается, что витамин D - это гормон, который играет важную роль в гомеостазе кальция, иммунной регуляции, а также в росте и дифференцировке клеток

Исследователи пришли к выводу, что "местное применение аналога витамина D может быть еще одним вариантом лечения при неэффективности традиционных методов лечения".

PubMed изучила много трудов и исследований, изучающих роль витамина D в выпадении волос.

"Витамин D принимает сложное участие в различных сигнальных путях роста и дифференцировки волосяных фолликулов", - сказано в исследованиях.

В обзоре говорится, что дефицит витамина D также связан с рубцовой алопецией.

"Однако убедительных исследований, демонстрирующих пользу приема витамина D в коррекции выпадения волос и лечении этих состояний, недостаточно. Следовательно, необходимы дальнейшие исследования, прежде чем витамин D можно будет регулярно рекомендовать в качестве средства лечения при этих состояниях", - говорится в исследовании.

Если вы теряете слишком много волос - срочно обратитесь к своему лечащему врачу.

Как мы ранее писали, уменьшение роста волос в этой части тела может говорить о высоком уровне холестерина.

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