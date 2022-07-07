Експерти назвали хитрість, яка допоможе позбутися сивого волосся без використання фарб

Зазвичай фізіологічно перші такі пасма з'являються після 40 років. Щоб приховати це, жінки вкладають значні суми, щоб це виправити. Однак постійні фарби можуть з часом пошкодити шкіру голови.

Чому сивіє волосся

В епідермісі розташовані меланоцити клітини, які відповідальні за колір волосся, а також за пігментацію шкіри. Вони виробляють меланін - це природний пігмент, який захищає від сонячних ультрафіолетових променів і сприяє коричневому кольору засмаги.

Існує два типи меланіну:

евмеланін;

феомеланін.

Саме ці пігменти природним чином присутні в організмі і від їх кількості залежить колір волосся. Поява сивого пасма виникає внаслідок змін, які відбуваються в коренях волосся. Під час старіння організму меланоцити функціонують все слабше, що зменшує кількість виробленого меланіну. Тому, коли пасма позбавлені пігменту, вони стають білими.

Як замаскувати сиве волосся

Якщо людина не хоче зафарбовувати волосся фарбою в перукарні, то можна скористатися ефективним методом: харчовими добавками з мелатоніном (гормон) і біотином (вітамін B). Слід знати, що дефіцит біотину найчастіше викликає випадання волосся, ламкість нігтів або лущення шкіри.

А мелатонін, навпаки, заповнить природні недоліки цього пігменту. Його дія полягає в доставці до волосяних фолікулів необхідних пігментів для пригнічення процесу посивіння.

Для підвищення секреції мелатоніну, варто вживати м’ясо птиці, рибу, коричневий рис, банан, яйця, фініки, сою, мигдальні горіхи.

Щоб наповнити організм біотином, необхідно вживати гриби, яєчні жовтки, сочевицю, квасолю та дріжджі.

Однак, якщо сиве волосся тільки починає з’являтися на вашій гриві, можна спробувати домашній засіб - кавовий ополіскувач. Ця процедура призначена для затемнення волосся та робить сивину менш помітною. Крім того, цей натуральний препарат стимулює ріст волосся (завдяки вмісту кофеїну), запобігає випаданню, робить його блискучим, м'яким і легшим для розчісування.

Щоб зробити такий засіб, необхідно у каструлю залити дві склянки води і додати кілька столових ложок свіжомеленої кави і варити кілька хвилин. Після цього розчин потрібно процідити і дати охолонути.

Наносити такий засіб потрібно після миття голови. Рідину на волоссі потрібно залишити на 20 хвилин, а потім змити.

Цю процедуру слід повторювати два дні поспіль, щоб досягти кращого результату.