3 мифа об уходе за волосами, в которые пора перестать верить
Советов по уходу за волосами в сети можно найти великое множество, однако не стоит слепо доверять всем из них. Нередко можно встретить популярные рекомендации, которые на самом деле не работают.
Парикмахер-блогер Push Dish рассказала в Instagram, в какие мифы об уходе за волосами пора перестать верить.
1. Чтобы волосы были здоровыми,их нужно расчесывать "как можно чаще"
Вообще-то, любое расчесывание - это микроповреждение волос! Особенно, если вы не используете несмываемый уход и если ваша расческа не очень качественная. Именно из-за расчесывания чаще всего на кутикуле волоса появляются повреждения в виде сечения и ломкости.
2. Волосы привыкают к шампуню
Правда в том, что шампунь просто может перестать подходить вам, и причин здесь много. Популярные из них:
- к примеру, сульфатный шампунь пересушил кожу головы и вы начали чувствовать сухость
- или абсолютно противоположная ситуация: поначалу вам нравился новый мягкий шампунь для поврежденных волос, но потом он стал плохо очищать кожу головы и вы почувствовали зуд и недоочищение
3. Маска и бальзам - это абсолютно разные средства
Конечно, нет. Посмотрите составы своих масок и бальзамов. Зачастую там абсолютно схожие компоненты! И маску можно использовать каждый день, и кондиционер в качестве глубокого ухода. Самое главное - это смотреть составы средств и подбирать, исходя из своего типа и потребностей волос.
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