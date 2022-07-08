Эксперты назвали 10 продуктов, которые нельзя замораживать в морозилке

Какие продукты нельзя замораживать

Яйца

Целое яйцо замораживать нельзя, ведь при взаимодействии с очень низкими температурами скорлупа просто треснет.

Сливочные блюда

Важно помнить, что все блюда, которые имеют кремовую основу, могут отделиться или обратиться при хранении в морозильной камере. В результате вкус блюда сильно испортится.

Йогурт

Йогурт может свернуться и станет крупинками и будет не вкусным.

Вино

По словам специалистов, морозилка испортит вкус вина. Вместо этого лучше положить его в холодильник.

Газированные напитки

Низкие температуры на воду никак не повлияют, но сама бутылка в морозилке может треснуть или взорваться.

Майонез

Такой продукт не нужно замораживать, ведь в составе майонеза есть яйца, которые при низких температурах отделятся. В результате останется большая банка масла и яиц.

Паста

Если вы заморозили приготовленную пасту, то после разморозки она превратится в кашу.

Салатные листья

Травы

В морозилке травы потеряют форму и станут скользкими.

Размороженное мясо

Запрещено замораживать уже размороженное мясо. Все потому, что это опасно, ведь повторная заморозка ухудшает текстуру мяса.