Експерти назвали 10 продуктів, які не можна заморожувати в морозилці

Які продукти не можна заморожувати

Яйця

Ціле яйце заморожувати не можна, адже при взаємодії з дуже низькими температурами шкаралупа просто трісне.

Вершкові страви

Важливо пам'ятати, що усі страви, які мають кремову основу, можуть відокремитися або звернутися при зберіганні в морозильній камері. В результаті смак страви сильно зіпсується.

Йогурт

Йогурт може згорнутися та стане крупинками і буде не смачним.

Вино

За словами фахівців, морозилка зіпсує смак вина. Замість того, краще його покласти до холодильника.

Газовані напої

Низькі температури на воду ніяк не вплинуть, але сама пляшка в морозилці може тріснути або вибухнути.

Майонез

Такий продукт не потрібно заморожувати, адже у складі майонезу є яйця, які при низьких температурах відокремляться. В результаті залишиться велика банка олії та яєць.

Паста

Якщо ви заморозили приготовану пасту, то після розмороження вона перетвориться на кашу.

Салатне листя

Трави

У морозилці трави втратять форму та стануть слизькими.

Розморожене м'ясо

Заборонено заморожувати вже розморожене м'ясо. Все тому, що це небезпечно, адже повторне заморожування погіршує текстуру м'яса.