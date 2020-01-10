Эксперты бьют тревогу: что будет с ценами на недвижимость в 2020 году

Цены на квартиры в Украине изменятся в зависимости от типа приобретаемой недвижимости. Связано это с тем, что спрос на недвижимость в 2019 году существенно снизился, при этом в январе-сентябре 2019 года объемы нового жилья, которое ввели в эксплуатацию, увеличились на 48% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Эксперты рассказали, что будет с ценами на недвижимость в 2020 году.

Мнения экспертов о том, что будет с ценами на недвижимость в 2020 году, разнятся. Так, Андрей Мирошник, директор технического департамента рассказал, что цены однозначно будут расти, скорее всего, на 7-10 % в течение 2020 года.

По словам эксперта в сфере недвижимости Анатолия Топала, после новогодних праздников сработает отложенный спрос, активность во всех сегментах вырастет, что подтянет цены вверх на 2-2,5% в месяц. Стадия активного роста сохранится до начала лета. Дальше – сезонные колебания. В целом ожидается выход рынка из стадии стагнации в стадию постоянного роста.

Анжелика Саакян, директор по маркетингу многофункционального ЖК говорит, что сейчас на рынке активно развиваются новые форматы, такие как "город в городе", live-work-play (синергия жизни, работы, отдыха), многофункциональные жилые комплексы, эко-комплексы. Поэтому ценовой прогноз следует давать в зависимости от популярности того или иного формата строящихся ЖК.

"По нашим данным в 2020 году наибольший рост цен возможен именно на новые форматы — до 12-15% (плавный рост на 1-1,5% в месяц). Стоимость жилья объектов "стандартных" комфорт и бизнес-класса может увеличиться до 8-10%. А цена на объекты эконом-класса будет зависеть преимущественно от удорожания себестоимости строительства и вряд ли превысит 5%", — отмечает Саакян.

Эксперт Татьяна Шульга-Забельская добавляет, что на сегодняшний день спрос на 30-40% ниже предложения. Баланс в этом соотношении в 2020 году вряд ли будет достигнут, поэтому, как и год назад, компании-застройщики будут активно бороться за покупателя.

"Стоимость эконом-жилья может снизится на 5-8% сугубо по причине низкого уровня продаж. Но это будет максимально возможным снижением, так как прибыльность проектов достигнет нижней отметки рентабельности, а это 20%. Также в 2020 году ЖК новых и востребованных форматов может увеличиться до 5-7%. Но, конечно же, ценовая динамика будет всецело зависеть от политической и экономической стабильности, от удорожания самого процесса строительства", — поясняет эксперт.

Стоит напомнить, что на 2020-й год в Госбюджете заложен курс в 27 грн за доллар. Поэтому с большой вероятностью можно ожидать роста цен на рынке недвижимости. Кроме этого, продолжает расти себестоимость строительства: цены на строительные материалы и строительно-монтажные работы, по предварительным данным, как и в 2019-м году, могут увеличиться еще на 10-12%.

Эксперт Александр Панфилов считает, что тренды 2020-го станут продолжением тенденций 2019-го года, главной из которых является снижение популярности объектов эконом-класса, которые проигрывают в конкурентной борьбе с объектами, способными удовлетворить запросы самого требовательного покупателя.