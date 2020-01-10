Експерти б'ють тривогу: що буде з цінами на нерухомість в 2020 році

Ціни на квартири в Україні зміняться залежно від типу нерухомості. Пов'язано це з тим, що попит на нерухомість в 2019 році істотно знизився, при цьому в січні-вересні 2019 року обсяги нового житла, яке ввели в експлуатацію, збільшилися на 48% порівняно з тим же періодом роком раніше. Експерти розповіли, що буде з цінами на нерухомість в 2020 році.

Думки експертів про те, що буде з цінами на нерухомість в 2020 році, різняться. Так, Андрій Мірошник, директор технічного департаменту розповів, що ціни однозначно будуть рости, швидше за все, на 7-10 % протягом 2020 року.

За словами експерта у сфері нерухомості Анатолія Топала, після новорічних свят спрацює відкладений попит, активність у всіх сегментах зросте, що підтягне ціни вгору на 2-2,5% в місяць. Стадія активного зростання збережеться до початку літа. Далі – сезонні коливання. В цілому очікується вихід ринку зі стадії стагнації в стадію постійного зростання.

Анжеліка Саакян, директор з маркетингу багатофункціонального ЖК каже, що зараз на ринку активно розвиваються нові формати, такі як "місто в місті", live-work-play (синергія життя, роботи, відпочинку), багатофункціональні житлові комплекси, еко-комплекси. Тому ціновий прогноз слід давати в залежності від популярності того або іншого формату споруджуваних ЖК.

"За нашими даними у 2020 році найбільший ріст цін можливий саме на нові формати — до 12-15% (плавний ріст на 1-1,5% на місяць). Вартість житла об'єктів "стандартних" комфорт та бізнес-класу може збільшитися до 8-10%. А ціна на об'єкти економ-класу буде залежати переважно від подорожчання собівартості будівництва і навряд чи перевищить 5%", — зазначає Саакян.

Експерт Тетяна Шульга-Забельська додає, що на сьогоднішній день попит на 30-40% нижче пропозиції. Баланс в цьому співвідношенні в 2020 році навряд чи буде досягнутий, тому, як і рік тому, компанії-забудовники будуть активно боротися за покупця.

"Вартість економ-житла може знизиться на 5-8% суто з причини низького рівня продажів. Але це буде максимально можливим зниженням, так як прибутковість проектів досягне нижньої відмітки рентабельності, а це 20%. Також в 2020 році вартість квартир у ЖК нових і затребуваних форматів може зрости до 5-7%. Але, звичайно ж, цінова динаміка буде цілком залежати від політичної та економічної стабільності, від подорожчання самого процесу будівництва", — пояснює експерт.

Варто нагадати, що на 2020-й рік у Держбюджеті закладений курс у 27 грн за долар. Тому з великою ймовірністю можна чекати зростання цін на ринку нерухомості. Крім цього, продовжує зростати собівартість будівництва: ціни на будівельні матеріали та будівельно-монтажні роботи, за попередніми даними, як і в 2019-му році, можуть збільшитися ще на 10-12%.

Експерт Олександр Панфілов вважає, що тренди 2020-го стануть продовженням тенденцій 2019-го року, головною з яких є зниження популярності об'єктів економ-класу, які програють у конкурентній боротьбі з об'єктами, здатними задовольнити запити самого вимогливого покупця.