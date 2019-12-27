Что ждет Украину в 2020 году: экстрасенс дал новый прогноз

Экстрасенс дал прогноз на 2020 год по Украине (фото: РБК-Украина)

Победитель Битвы экстрасенсов Арман Цыбульский пророчит Украине изменения к лучшему в 2020 году

Что ждет Украину в 2020 году - вопрос, который волнует всех жителей нашей страны. Экстрасенс Арман Цыбульский, который по национальности ром, пророчит хороший год и движение вперед всей стране. Об этом он сообщил в интервью "Фактам". Отметим, что Арман стал победителем шоу "Битва экстрасенсов". В своей работе он использует магическую книгу, с помощью которой может даже переписывать человеческие судьбы.

Арман считает, что Украина в 2020 году пойдет вперед и у нее начнется новый этап. Людей ждут изменения в лучшую сторону. Также экстрасенс посоветовал людям не ссориться и не ругаться в канун Нового года, тогда и весь год будет удачным.

"Для нашей страны этот год станет годом роста. Как я перешел благодаря "Битве экстрасенсов" в новый цикл, так и Украина начнет свой новый этап. Я вижу движение вперед и изменения в лучшую сторону. Главное — не переносить с собой прошлогодние обиды и негативные мысли. Ведь новый год — это тоже начало нового цикла для каждого из нас. Нужно отпускать негатив. Тогда мы освободим внутри себя место для положительного роста. Не ругайтесь в праздник, старайтесь мыслить позитивно. И тогда весь год станет для вас удачным", - сообщил ясновидящий.

Кстати, по словам Влада Росса, война на Донбассе закончится к 2021 году. Это будет связано с циклом Белой Луны, которая является очень позитивной и благостной планетой.