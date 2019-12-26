В Раде подписали меморандум о рынке земли

Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

На заседании рабочей группы по рынку земли удалось найти "золотую середину"

В Верховной раде Украины подписали меморандум о рынке земли. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, нардепы заявили, что имеют честные намерения продуктивно работать над законопроектом о рынке земли. Также он добавил, что на заседании рабочей группы по рынку земли так и не удалось найти "золотую середину".

"Решили сейчас взять тайм-аут на два дня, для того, чтобы еще раз встретиться, еще раз поговорить, возможно какие-то сделать изменения. Мы сейчас общаемся о разнице в 500 правок. Что такое 500 поправок - это несколько дней работы комитета. Ну пусть уже, они могут поработать. Но в парламенте это будет неделя", - ссобщил глава фракции.

Также он отметил, что если эти 500 поправок не сократить, то работа Рады остановится на 4 месяца.

Напомним, по данным опроса КМИС, принятие Верховной радой закона о рынке земли в первом чтении поддержали 29% украинцев, не поддержали вдвое больше респондентов - 64%.

По данным опроса Центра Разумкова, проведенного в начале ноября, в случае проведения референдума абсолютное большинство украинцев проголосовали бы за продление моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения (63,4% всех опрошенных или 68,3% тех, кто принял бы участие в референдуме).