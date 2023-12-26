Експерти розповіли, чи можуть "розумні" роботи-гуманоїди підкорити світ найближчими роками

Майбутнє ШІ в робототехніці

На думку низки експертів із провідних технологічних компаній та інститутів - Meta, CMU, Boston Dynamics, Toyota Research Institute, Nvidis, UC Berkeley - вже у найближчому майбутньому генеративний штучний інтелект може значно розширити можливості роботів.

Йдеться, зокрема, про:

розширення спектра завдань і можливостей

покращену адаптивність до нових умов

покращення здатності самостійно навчатися й розвиватися

Водночас дехто наголошує, що дослідження й вдосконалення робототехніки не може відбуватися без суттєвого тестування та моделювання.

Така робота охоплює величезні обсяги даних, тому нині провідні лабораторії світу співпрацюють й обмінюються необхідною інформацією.

На тлі підвищення продуктивності завдяки генеративному ШІ в різних галузях, фахівці прогнозують суттєвий вплив "розумних" технологій на трансформацію робототехніки - від моделювання й проектування до створення готового "продукту" і його "навчання" виконувати необхідні функції.

"Вчити" роботів доводиться спеціалістам (ілюстративне фото: Freepik)

Потенціал "розумних" роботів-гуманоїдів

Дехто з експертів зізнався, що раніше ставився до роботів-гуманоїдів (схожих на людей) і роботів з ногами скептично, адже вони були сенсаційними, але малоефективними.

Водночас нині ситуація змінюється. Найновіші роботи від Boston Dynamics, Agility чи Unitree змінюють підхід розробників до функціональності.

Роботи з ногами й руками, на думку фахівців, мають низку переваг над "колегами" на колесах. Вони можуть працювати в будинках і на фабриках, долати сходи й виконувати багато корисних людству завдань.

Попри великий потенціал, розробляти автономних роботів важко, а гуманоїдів - ще важче. Для адекватного розуміння навколишнього середовища й виконання закладених функцій їм необхідний мультимодальний ШІ. Не менш складними є інженерні та дизайнерські рішення.

"Бажання імітувати людський рух і взаємодію створює високу планку для приводів і систем управління. Це також створює унікальні проблеми з точки зору балансу та координації", - пояснив американський робототехнік Метью Джонсон-Роберсон з Університету Карнегі-Меллон (CMU).

Попри всі ці складнощі роботи-гуманоїди, на його думку, мають право на життя, оскільки "є універсальними та інтуїтивно зрозумілими для використання в різних соціальних і практичних контекстах".

"Розумні" винаходи покращують життя людей вже зараз (ілюстративне фото: Freepik)

Чи можуть роботи загрожувати людству

Більшість експертів бачать великий потенціал у "довгостроковій гонитві за робототехнікою загального призначення". Роботи можуть допомагати людям:

у сільському господарстві

в машинобудуванні

у виробництві

у складуванні та логістиці

в охороні здоров'я та медицині тощо

"Ми продовжуємо спостерігати, як роботи стають розумнішими та здатними виконувати кілька завдань у певному середовищі", - зауважив Діпу Талла з американської компанії Nvidia.

Він додав, що розробники й надалі зосереджуватимуться "на проблемах, що стосуються конкретної місії" та робитимуть роботів "більш узагальненими".

Водночас за словами багатьох експертів, створення справжніх багатофункціональних роботів загального призначення (здатних виконувати широкий спектр завдань у різних середовищах) вимагає проривів у багатьох галузях.

Саме тому найближчими роками створити щось подібне навряд чи вдасться.

Зауважимо також, що більшість робототехніків не хвилюються через те, що роботи можуть "вкрасти робочі місця", чи "стати володарями людей".

З огляду на те, що "розумні" роботи-гуманоїди вбачаються розробникам далекою реальністю, тим, хто боїться "підкорення світу машинами", можна також спати спокійно.