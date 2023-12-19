Білл Гейтс зробив гучну заяву про майбутнє ШІ

Штучний інтелект і "розумні" технології вже мало кого дивують. Однак дехто побоюється майбутнього, заснованого на "небезпечних машинах". Відомий американський бізнесмен, письменник і філантроп Білл Гейтс має свою точку зору з цього питання.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на блог GatesNotes розповідає, що видатний підприємець думає про майбутнє штучного інтелекту.

Майбутнє "розумних" технологій

На думку бізнесмена, цей рік дав людству уявлення про те, як ШІ сформує майбутнє. Адже тепер ми маємо "краще уявлення про те, які типи робіт ШІ зможе виконувати сам, а для яких він буде виконувати роль другого пілота".

"Нині, як ніколи, зрозуміло, що штучний інтелект можна використовувати для підвищення продуктивності та розширення доступу до освіти, психічного здоров'я тощо", - вважає філантроп.

Водночас, за його словами, нині людство перебуває лише на початку цього шляху.

Нові рішення та винаходи, базовані на використанні ШІ та запроваджені "у життя" впродовж наступного року (особливо у медицині та освіті), готують "основу для масштабного технологічного буму наприкінці цього десятиліття".

"Якщо ви ще не зрозуміли, як найкраще використовувати ШІ, ви не самотні", - зауважив підприємець і додав, що саме інновації вплинули на суттєве покращення життя впродовж останнього століття.

Коли Гейтс вперше використав ШІ для роботи

За словами мільярдера, його робота завжди базувалась на основній ідеї - інновації є ключем до прогресу. Ось чому він створив Microsoft і пізніше заснував Gates Foundation.

Штучний інтелект для роботи та "інших серйозних задач" він вперше використав у поточному 2023 році.

Гейтс зізнався, що до цього він "возився" з ШІ та "створював тексти пародійних пісень для своїх друзів".

"Я підозрюю, що те саме стосується багатьох людей. Зараз ми перебуваємо на початку величезного технологічного переходу. Це захоплюючий і заплутаний час", - зауважив він.

Улюблена історія про інновації

Засновник Microsoft зізнався, що його улюблена історія про інновації базується на таких статистичних даних - з 2000 року у світі вдвічі скоротилося число дітей, які помирають у віці до п'яти років.

За його словами, досягти такого прориву вдалося саме завдяки інноваціям, які використовували дослідники.

"Вчені винайшли нові способи виготовлення вакцин, які були швидшими та дешевшими, але такими ж безпечними. Вони розробили нові механізми доставки, які працювали у найвіддаленіших місцях світу, що дозволило охопити більше дітей. І вони створили нові вакцини, які захищають дітей від смертельних хвороб, таких як ротавірус", - пояснив бізнесмен.