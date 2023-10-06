UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Експерти порівняли швидкість роботи iPhone 15 Pro Max і Galaxy S23 Ultra: результат може здивувати

Швидкість роботи iPhone 15 Pro Max і Galaxy S23 Ultra (колаж: Styler)
Автор: Павло Колеснік

Автори порталу, що займаються тестуванням смартфонів, опублікували відео з порівнянням швидкості роботи нового iPhone 15 Pro Max та одного з його головних конкурентів від імені Galaxy S23 Ultra. Обидва пристрої - топові моделі в асортименті Apple і Samsung.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на канал в YouTube PhoneBuff.

Умови тестування виглядали наступним чином: обидва смартфони по черзі запускали додатки з одного і того ж списку. Для забезпечення чистоти експерименту всі програми, за винятком камери, були створені сторонніми розробниками. Також важливо відзначити, що весь експеримент був проведений без участі людського фактору, з використанням програмованої робо-руки.

На початку тестування Galaxy S23 Ultra був у лыдерах. Південнокорейський флагман виявив більшу продуктивність при роботі з програмами для обробки фото і відео. Однак iPhone 15 Pro Max вразив своєю ефективністю при запуску ігор, і в результаті "яблучний" гаджет перегнав свого конкурента. Загалом, iPhone 15 Pro Max запустив всі 16 додатків за 1 хвилину 58 секунд і 50 мілісекунд, у той час як для Galaxy S23 Ultra на це знадобилося 2 хвилини 49 мілісекунд.

У другому етапі тестування флагмани повинні були запустити раніше відкриті додатки із оперативної пам'яті у зворотному порядку. Тут iPhone 15 Pro Max знову продемонстрував свою перевагу з результатом 46 секунд і 90 мілісекунд, в той час як Galaxy S23 Ultra витратив на цей процес на 2 секунди більше часу. Зауважимо, що Galaxy S23 Ultra має 12 ГБ оперативної пам'яті, в порівнянні з 8 ГБ у "яблучного" гаджета.

 

Раніше ми писали про найкращі телефони на Android у 2023 році за невеликі гроші.

А ще у нас є матеріал про гаманець-підставку з MagSafe, яку випустили для iPhone.

Читайте РБК-Україна в Google News
AppleiPhoneSamsung