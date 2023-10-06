Эксперты сравнили скорость работы iPhone 15 Pro Max и Galaxy S23 Ultra: результат может удивить

Условия тестирования выглядели следующим образом: оба смартфона поочередно запускали приложения из одного и того же списка. Для обеспечения чистоты эксперимента все приложения, за исключением камеры, были созданы сторонними разработчиками. Также важно отметить, что весь эксперимент был проведён без участия человеческого фактора, с использованием программируемой робо-руки.

В начале тестирования Galaxy S23 Ultra был в лидерах. Южнокорейский флагман нашел большую производительность при работе с программами для обработки фото и видео. Однако iPhone 15 Pro Max поразил своей эффективностью при запуске игр, и в результате "яблочный" гаджет перегнал своего конкурента. В общем, iPhone 15 Pro Max запустил все 16 приложений за 1 минуту 58 секунд и 50 миллисекунд, в то время как для Galaxy S23 Ultra на это понадобилось 2 минуты 49 миллисекунд.

На втором этапе тестирования флагманы должны были запустить ранее открытые приложения из оперативной памяти в обратном порядке. Здесь iPhone 15 Pro Max снова продемонстрировал свое преимущество с результатом 46 секунд и 90 миллисекунд, в то время как Galaxy S23 Ultra потратил на этот процесс на 2 секунды больше времени. Заметим, что Galaxy S23 Ultra имеет 12 ГБ оперативной памяти, по сравнению с 8 ГБ у "яблочного" гаджета.