Експерти назвали побутову техніку, яка може нашкодити домашнім тваринам

Яка техніка може нашкодити домашнім тваринам

Якщо вихованця щось турбує, це часто проявляється в його поведінці. Кішки можуть чути частоти або висоту звуку до 64 000 Гц, а собаки - до 45 000 Гц, у порівнянні з 20 000 Гц у людини.

Опитування у Великобританії 2015 року, опубліковане в Journal of Feline Medicine and Surgery, оцінювало потенційні причини судом у котів із захворюванням, яке називається котячими аудіогенними рефлекторними судомами.

Звуки, схожі на дзвінок телефону, падіння металевої ложки в керамічну миску, постукування по склу, шелестіння паперу або поліетиленових пакетів, набір тексту на клавіатурі комп’ютера та цокання язиком - усе це викликало напади у 96 кішок. Цей стан набагато серйозніший, ніж просто занепокоєння, він демонструє, наскільки чутливим є слух тварини.

Дослідження 2005 року також виявило, що навколишні лабораторні звуки можуть впливати на цикли сну тварин.

Як захистити тварину від цих шумів

На жаль, ми не можемо захистити домашніх тварин абсолютно від усього, що їх лякає. Хоча ви можете вибрати тихіші пилососи або виставити позицію на мікрохвильовій печі, щоб вона не подавала гучний сигнал після завершення роботи.

Найкраще, що ви можете зробити, це спостерігати, як ваш вихованець поводиться біля певних гаджетів або у відповідь на те, як ви увімкнули конкретну техніку.

"Люди повинні пам’ятати, коли вони приносять щось у свій дім - будь-то інша собака, електронний прилад чи дитина - вони повинні думати про те, який вплив це матиме на собаку, щоб вони могли бути готовими на випадок, якщо собака відреагує погано", - каже почесний професор поведінкової медицини Коледжу ветеринарної медицини Корнельського університету Кетрін Хаупт.