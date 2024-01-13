Эксперты назвали бытовую технику, которая может навредить домашним животным

Какая техника может навредить домашним животным

Если питомца что-то беспокоит, это часто проявляется в его поведении. Кошки могут слышать частоты или высоту звука до 64 000 Гц, а собаки - до 45 000 Гц, по сравнению с 20 000 Гц у человека.

Опрос в Великобритании 2015 года, опубликованный в Journal of Feline Medicine and Surgery, оценивал потенциальные причины судорог у кошек с заболеванием, которое называется кошачьими аудиогенными рефлекторными судорогами.

Звуки, похожие на звонок телефона, падение металлической ложки в керамическую миску, постукивание по стеклу, шелест бумаги или полиэтиленовых пакетов, набор текста на клавиатуре компьютера и цоканье языком - все это вызвало приступы у 96 кошек. Это состояние гораздо серьезнее, чем просто беспокойство, оно демонстрирует, насколько чувствителен слух животного.

Исследование 2005 года также выявило, что окружающие лабораторные звуки могут влиять на циклы сна животных.

Как защитить животное от этих шумов

К сожалению, мы не можем оградить домашних животных абсолютно от всего, что их пугает. Хотя вы можете выбрать тихие пылесосы или выставить опцию на микроволновке, чтобы она не подавала громкий сигнал после окончания работы.

Лучшее, что вы можете сделать, это наблюдать, как ваш питомец ведет себя возле определенных гаджетов или в ответ на то, как вы включили конкретную технику.

"Люди должны помнить, когда они приносят что-то в свой дом - будь-то другая собака, электронный прибор или ребенок - они должны думать о том, какое влияние это будет иметь на собаку, чтобы они могли быть готовы на случай, если собака отреагирует плохо", - говорит почетный профессор поведенческой медицины Колледжа ветеринарной медицины Корнельского университета Кэтрин Хаупт.