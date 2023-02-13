Експерти назвали найбезпечніше місце у літаку: бронюйте при купівлі квитка саме його

Найбезпечніші місця в літаку

Літаки вважаються найбезпечнішим видом транспорту. Але при цьому авіакатастрофи теж трапляються. За даними дослідження TIME, в якому було вивчено дані авіакатастроф за останні 35 років, найнижчий рівень смертності (28%) на середніх задніх сидіннях літака.

На місцях, які знаходяться в середньому проході, цей відсоток вищий - близько 44%.

"Це логічно має сенс. Сидячи поряд з виходом, ви завжди матимете доступ до нього у разі надзвичайної ситуації. Якщо з цього боку немає вогню. Але крила літака зберігають паливо, а це робить середній крайній ряд не найбезпечнішим місцем. Водночас якщо ви знаходитесь ближче до переднього краю, це означає, що ви постраждаєте раніше за тих, хто перебуває в останньому ряду до виходу", - пояснюють експерти.

Вони відзначають, що ряд ближче до проходу і той, що знаходиться посередині, безпечніший за ряд біля вікна, оскільки інші пасажири по суті забезпечують буфер відразу з двох сторін. Таким чином, найбезпечніші місця - середні в останніх рядах.

Але є нюанси

Є ще один фактор, який значно впливає на безпеку місця у літаку – це тип надзвичайної ситуації. Зіткнення літака з горою значно знижує шанси на виживання. У більшості відомих авіакатастроф за такого зіткнення практично ніхто не вижив.

Невеликі шанси на виживання є при посадці літаком в океан. Пілоти навчені діям у максимальних надзвичайних ситуаціях і намагатимуться уникнути зіткнення з горами чи посадки в океан. Вони почнуть шукати більш менш рівне місце, щоб приземлитися. А техніка посадки у воду вимагає оцінки стану поверхні та спроби приземлитися між хвилями під нормальним кутом посадки.

Літаки спроєктовані так, щоб бути дуже надійними у надзвичайних ситуаціях. І основна причина, чому нам завжди нагадують про необхідність пристебнути ремені безпеки – це не ризик аварії, а турбулентність, яка може виникнути будь-коли на великій висоті. Саме це явище може завдати шкоди не лише пасажирам, а й літакам.

І ще є важливий чинник – тип літака. Певні змінні можуть бути різними для різних типів літака. У великих літаках більше конструкційного матеріалу і більша міцність, щоб протистояти тиску на висоті. Вони можуть забезпечити деякий додатковий захист у надзвичайній ситуації.