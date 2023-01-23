Як швидко заспокоїтися в літаку без пігулок та алкоголю: лайфхак від досвідченого мандрівника

Під час авіаперельоту дуже багато людей відчувають сильне хвилювання, стрес, страх і не можуть заспокоїтись без ліків чи дози алкоголю. Однак є й легші способи упорядкувати нервову систему.

Герр за своє життя здійснив близько 400 авіаперельотів і стверджує, що навчився техніки, яка допомагає швидко заспокоїтись навіть під час складних польотів. Для цього йому не потрібні заспокійливі препарати чи алкоголь.

Ендрю керує компанією, яка спеціалізується на питаннях здоров'я та продуктивності. Головний офіс знаходиться в Лос-Анджелесі і йому часто доводиться літати в різні міста, а також країни.

"Політ може бути дуже напруженим, і все – від черг до турбулентності змушує пасажирів нервувати. Найпростіший спосіб заспокоїтися – правильно дихати", – розповів мандрівник.

Один зі способів, який використовує Герр – техніка боксерського дихання. Потрібно повільно вдихати через носа протягом 4 секунд, затримати повітря на 4 секунди, потім повільно видихати через рот і знову затримати дихання. Цей спосіб використовують як спортсмени, так й військові у складних ситуаціях - щоб швидко заспокоїтися.

"Це допоможе привести в норму вашу центральну нервову систему та зменшити стрес. Якщо 4 секунди вам здаються невеликим проміжком часу, його можна збільшити до 6-8 секунд на кожному етапі", - додав Ендрю.

Другий спосіб, який використовує мандрівник – це розім'ятися перед дорогою.

"Вправи покращують кровообіг, рухливість суглобів і вироблення ендорфінів, тому ви почуватиметеся краще - тілом і розумом", - наголосив експерт.

Техніка дихання за цією методикою - одна з найпростіших та найефективніших. Вона допомагає не лише заспокоїтись, а й швидко зніме стан паніки. Ще можна використовувати таку техніку дихання:

Сядьте прямо та глибоко вдихніть через ніс, потім видихніть через ніс. При видиху слід намагатися затриматися на 2-3 секунди довше, ніж при вдиху. Повторюйте протягом 60 секунд.