Експерти назвали дві поширені причини болю у спині та як уникнути цього

Біль у спині є поширеною проблемою і може виникати через надмірну вагу тіла та малорухливий спосіб життя. Експерти назвали способи, які допоможуть швидко полегшити стан та зняти біль.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Best life online.
Фізична активність також допомагає впоратися з болем у спині. Спорт може бути вашим найкращим вибором для запобігання та лікування хронічного болю в попереку.
Важливо, через нестачу руху не лише атрофуються м'язи і виникають болі в спині: гіподинамія провокує також головний біль, проблеми зі сном, нервозність, швидку стомлюваність та ожиріння.
Сидяча або стояча робота часто є частою причиною проблем зі спиною у сучасних людей. У такому випадку страждають усі три основні відділи хребта:
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