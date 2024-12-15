UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни

Експерти назвали дві поширені причини болю у спині та як уникнути цього

Причини болю у спині та як цього уникнути (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Біль у спині є поширеною проблемою і може виникати через надмірну вагу тіла та малорухливий спосіб життя. Експерти назвали способи, які допоможуть швидко полегшити стан та зняти біль.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Best life online.

Фізична активність також допомагає впоратися з болем у спині. Спорт може бути вашим найкращим вибором для запобігання та лікування хронічного болю в попереку.

Важливо, через нестачу руху не лише атрофуються м'язи і виникають болі в спині: гіподинамія провокує також головний біль, проблеми зі сном, нервозність, швидку стомлюваність та ожиріння.

Сидяча або стояча робота часто є частою причиною проблем зі спиною у сучасних людей. У такому випадку страждають усі три основні відділи хребта:

  • шийний відділ згинається, голова втягується в плечі
  • грудна клітка сильно прогинається назад 
  • правильний поперековий прогин (фізіологічний лордоз) зникає - хребет у ділянці нирок закруглюється назовні
Читайте РБК-Україна в Google News
ОрганізмЗдоров'яБіль