Експерти назвали дві поширені причини болю у спині та як уникнути цього

Фізична активність також допомагає впоратися з болем у спині. Спорт може бути вашим найкращим вибором для запобігання та лікування хронічного болю в попереку.

Важливо, через нестачу руху не лише атрофуються м'язи і виникають болі в спині: гіподинамія провокує також головний біль, проблеми зі сном, нервозність, швидку стомлюваність та ожиріння.

Сидяча або стояча робота часто є частою причиною проблем зі спиною у сучасних людей. У такому випадку страждають усі три основні відділи хребта: