Эксперты назвали две распространенные причины боли в спине и как избежать этого

Физическая активность также помогает справиться с болью в спине. Спорт может быть вашим лучшим выбором для предотвращения и лечения хронической боли в пояснице.

Важно, из-за недостатка движения не только атрофируются мышцы и возникают боли в спине: гиподинамия провоцирует головную боль, проблемы со сном, нервозность, быструю утомляемость и ожирение.

Сидящая или стоячая работа часто является частой причиной проблем со спиной у современных людей. В таком случае страдают все три основных отдела позвоночника: