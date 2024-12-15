Эксперты назвали две распространенные причины боли в спине и как избежать этого

Боль в спине является распространенной проблемой и может возникать из-за чрезмерного веса тела и малоподвижного образа жизни. Эксперты назвали способы, которые помогут быстро облегчить состояние и снять боль.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best life online.
Физическая активность также помогает справиться с болью в спине. Спорт может быть вашим лучшим выбором для предотвращения и лечения хронической боли в пояснице.
Важно, из-за недостатка движения не только атрофируются мышцы и возникают боли в спине: гиподинамия провоцирует головную боль, проблемы со сном, нервозность, быструю утомляемость и ожирение.
Сидящая или стоячая работа часто является частой причиной проблем со спиной у современных людей. В таком случае страдают все три основных отдела позвоночника:
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