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Эксперты назвали две распространенные причины боли в спине и как избежать этого

Причины боли в спине и как этого избежать (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Боль в спине является распространенной проблемой и может возникать из-за чрезмерного веса тела и малоподвижного образа жизни. Эксперты назвали способы, которые помогут быстро облегчить состояние и снять боль.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best life online.

Физическая активность также помогает справиться с болью в спине. Спорт может быть вашим лучшим выбором для предотвращения и лечения хронической боли в пояснице.

Важно, из-за недостатка движения не только атрофируются мышцы и возникают боли в спине: гиподинамия провоцирует головную боль, проблемы со сном, нервозность, быструю утомляемость и ожирение.

Сидящая или стоячая работа часто является частой причиной проблем со спиной у современных людей. В таком случае страдают все три основных отдела позвоночника:

  • шейный отдел сгибается, голова втягивается в плечи
  • грудная клетка сильно прогибается назад
  • правильный поясничный прогиб (физиологический лордоз) исчезает - позвоночник в области почек закругляется наружу
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