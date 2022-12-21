Експерт розповів, чи можна заряджати телефон декілька разів на день

Чи шкідливо заряджати телефон декілька разів на день

Фахівці радять потроху заряджати гаджет кілька разів на день. За словами експерта, сучасні літій-іонні акумулятори, які встановлені в більшості смартфонів, люблять заряджатися по 5-10%.

Проте чекати, доки батарея повністю розрядиться, не можна в жодному разі. Це призведе до передчасного зношення акумулятора.

Так само не рекомендовано заряджати телефон до максимальної позначки 100%. Для збільшення числа повних циклів заряду-розряду оптимальною буде підтримка заряду в діапазоні 30-80%.

Повна розрядка та зарядка до 100-відсоткового рівня не лише знижують ємність батареї, а й можуть спричинити різні збої в роботі гаджета.

Зарядка декілька разів на день не зашкодить акумулятору (фото: Freepik)

Як правильно заряджати телефон

Експерти виділяють кілька простих рекомендацій, які допоможуть вберегти батарею під час зарядки: