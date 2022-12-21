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Эксперт рассказал, можно ли заряжать телефон несколько раз в день

Как не испортить телефон во время зарядки (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

С частыми отключениями света мы постоянно следим за уровнем зарядки наших гаджетов. Чтобы убедиться в их готовности к работе, мы постоянно заряжаем их. Однако это может повредить устройства.

Об этом сообщают эксперты издания Gear Patrol.

Вредно ли заряжать телефон несколько раз в день

Специалисты советуют понемногу заряжать гаджет несколько раз в день. По словам эксперта, современные литий-ионные аккумуляторы, установленные в большинстве смартфонов, любят заряжаться по 5-10%.

Однако ждать, пока батарея полностью разрядится, нельзя ни в коем случае. Это приведет к преждевременному износу аккумулятора.

Также не рекомендуется заряжать телефон до максимальной отметки 100%. Для увеличения числа полных циклов заряда разряда оптимальной будет поддержка заряда в диапазоне 30-80%.

Полная разрядка и зарядка до 100-процентного уровня не только снижают емкость батареи, но и могут привести к разным сбоям в работе гаджета.

Зарядка несколько раз в день не повредит аккумулятору (фото: Freepik)

Как правильно заряжать телефон

Эксперты выделяют несколько простых рекомендаций, которые помогут уберечь батарею во время зарядки:

  • Не держите смартфон под воздействием солнечных лучей. Тем более, когда он заряжается. Старайтесь отключать интернет и закрывать фоновые процессы, чтобы смартфон не испытывал дополнительной нагрузки.
  • Не разряжайте смартфон до нуля: лучше соблюдать минимальный порога в 15-20%, а если нет возможности зарядить телефон, включите энергосберегающий режим.
  • Иногда все же нужно разряжать батарею. К примеру, Google рекомендует разряжать устройства ниже 10%, но не до нуля.
  • При продолжительном хранении смартфона лучше заряжать аккумулятор на 50-80%. Это нужно делать, если устройство просто лежит без дела.
  • Убедитесь, что в вашем доме нет проблем с электропроводкой. Не должно быть скачков напряжения и сбоев, иначе у смартфона могут возникнуть проблемы.

Раньше мы рассказывали, как уберечь исправность телефона на морозе.

Читайте также, какими 4 способами можно быстро зарядить телефон перед отключением света.

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