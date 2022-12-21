Эксперт рассказал, можно ли заряжать телефон несколько раз в день

Вредно ли заряжать телефон несколько раз в день

Специалисты советуют понемногу заряжать гаджет несколько раз в день. По словам эксперта, современные литий-ионные аккумуляторы, установленные в большинстве смартфонов, любят заряжаться по 5-10%.

Однако ждать, пока батарея полностью разрядится, нельзя ни в коем случае. Это приведет к преждевременному износу аккумулятора.

Также не рекомендуется заряжать телефон до максимальной отметки 100%. Для увеличения числа полных циклов заряда разряда оптимальной будет поддержка заряда в диапазоне 30-80%.

Полная разрядка и зарядка до 100-процентного уровня не только снижают емкость батареи, но и могут привести к разным сбоям в работе гаджета.

Зарядка несколько раз в день не повредит аккумулятору (фото: Freepik)

Как правильно заряжать телефон

Эксперты выделяют несколько простых рекомендаций, которые помогут уберечь батарею во время зарядки: