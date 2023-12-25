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Експерт розповів, чи чекає на українців дефіцит яєць

Фото: Чи буде в Україні дефіцит яєць (unsplash.com)
Автор: Людмила Жукова

Яйця в Україні подорожчали останнім часом. Чи буде дефіцит цього продукту в Україні - питання, яке хвилює людей.

На нього відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Телеграф.

Чи загрожує Україні дефіцит яєць

Член комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики, нардеп з фракції "Слуга народу" Дмитро Соломчук сказав, що дефіциту яєць в Україні не буде.

"Як пам'ятаєте, рік тому Росія цілеспрямовано знищила найбільшу в Європі птахофабрику у Чорнобаївці. У нас тоді теж був перебій і зростали ціни протягом трьох-чотирьох місяців. Але в Україні багато дрібних і середніх фермерів. У нас же багато фермерів, які включились в процес: хтось завів тисячу голів, хтось 5 тисяч, хтось 10-20 тисяч, і з яйцями у нас ситуація більш-менш стабілізувалася", - пояснив він.

Зазначимо, що в країні-агресорі Росії зараз склався дефіцит яєць.

За словами Соломчука, у РФ така ситуація з яйцями склалася, тому що влада не хотіли займатися розвитком цієї галузі і країна повністю залежна від імпорту. 

"Там десять холдингів на всю країну, і всі вони підпорядковуються Путіну. ….У них власних потужностей нема, і тому ціни там виросли", - додав нардеп.

Скільки зараз коштують яйця в Україні

Зазначимо, що зараз ціна яєць стартує від 55.90 гривень за десяток у супермаркеті АТБ.

Ціна на яйця в Україні (Скриншот)

 

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яйцяціни в Україні