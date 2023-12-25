Эксперт рассказал, ждет ли украинцев дефицит яиц

Угрожает ли Украине дефицит яиц

Член комитета Верховной Рады по аграрной и земельной политике, нардеп из фракции "Слуга народа" Дмитрий Соломчук сказал, что дефицита яиц в Украине не будет.

"Как помните, год назад Россия целенаправленно уничтожила крупнейшую в Европе птицефабрику в Чернобаевке. У нас тогда тоже был перебой и росли цены в течение трех-четырех месяцев. Но в Украине много мелких и средних фермеров. У нас много фермеров, которые включились в процесс: кто-то завел тысячу голов, кто-то 5 тысяч, кто-то 10-20 тысяч, и с яйцами у нас ситуация более-менее стабилизировалась", – пояснил он.

Отметим, что в стране-агрессоре России сейчас сложился дефицит яиц.

По словам Соломчука, у РФ такая ситуация с яйцами сложилась, потому что власти не хотели заниматься развитием этой отрасли и страна полностью зависима от импорта.

"Там десять холдингов на всю страну, и все они подчиняются Путину... У них собственных мощностей нет, и поэтому цены там выросли", - добавил нардеп.

Сколько сейчас стоят яйца в Украине

Отметим, что сейчас цена яиц стартует с 55.90 гривен за десяток в супермаркете АТБ.

Цена на яйца в Украине (Скриншот)