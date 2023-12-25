RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эксперт рассказал, ждет ли украинцев дефицит яиц

Фото: Будет ли в Украине дефицит яиц (unsplash.com)
Автор: Людмила Жукова

Яйца в Украине подорожали в последнее время. Будет ли дефицит этого продукта в Украине - вопрос, который волнует людей.

На него отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Телеграф.

Угрожает ли Украине дефицит яиц

Член комитета Верховной Рады по аграрной и земельной политике, нардеп из фракции "Слуга народа" Дмитрий Соломчук сказал, что дефицита яиц в Украине не будет.

"Как помните, год назад Россия целенаправленно уничтожила крупнейшую в Европе птицефабрику в Чернобаевке. У нас тогда тоже был перебой и росли цены в течение трех-четырех месяцев. Но в Украине много мелких и средних фермеров. У нас много фермеров, которые включились в процесс: кто-то завел тысячу голов, кто-то 5 тысяч, кто-то 10-20 тысяч, и с яйцами у нас ситуация более-менее стабилизировалась", – пояснил он.

Отметим, что в стране-агрессоре России сейчас сложился дефицит яиц.

По словам Соломчука, у РФ такая ситуация с яйцами сложилась, потому что власти не хотели заниматься развитием этой отрасли и страна полностью зависима от импорта.

"Там десять холдингов на всю страну, и все они подчиняются Путину... У них собственных мощностей нет, и поэтому цены там выросли", - добавил нардеп.

Сколько сейчас стоят яйца в Украине

Отметим, что сейчас цена яиц стартует с 55.90 гривен за десяток в супермаркете АТБ.

Цена на яйца в Украине (Скриншот)

 

Как мы ранее писали, эксперты рассказали, будет ли дальше в Украине "луковой ценопад".

Как мы раньше писали, в Украину завезли ядовитый сыр.

Читайте РБК-Украина в Google News
яйцяціни в Україні