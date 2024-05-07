Експерт розповіла, як вибрати якісні крабові палички в магазині

Важко уявити собі святковий стіл без такого продукту, як крабові палички. Їх можна зустріти у салатах, закусках та навіть у сирому вигляді. Варто знати, як обрати якісні крабові палички у магазині.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку експерта з харчування Людмили Матішинець.
Крабові палички не мають ніякого відношення до краба. Їх виготовляють із сурімі - свіжої риби, яку перетворюють на фарш. Продукт термічно обробляють і стискають у форму, яка виставляється на прилавках у магазинах.
Зазвичай рибний фарш (сурімі) змішують з різними додатками, такими як альбумін (яєчний білок), крохмаль, цукор, сіль, вода, загусники, ароматизатори та барвники.
Експерт радить дотримуватися таких правил при виборі крабових паличок:
Перш ніж покласти крабові палички у свій кошик у супермаркеті, не полінуйтеся почитати, що написано на упаковуванні, адже від цього залежить ваше здоров’я. Перше місце має займати рибний фарш або сурімі.
Саме це свідчить, що перед вами продукт високої якості. А ось м’ясо натурального краба варто шукати у продуктах найвищої якості. Такі крабові палички теж існують, але й коштують вони набагато дорожче.
Також найгірше, що можна зробити з цими паличками - це розморожувати їх неправильно. Краще покласти їх в холодильник або залишити при кімнатній температурі заздалегідь. Зігрівати їх в окропі або мікрохвильовій печі категорично не можна, оскільки це може вплинути на їхню текстуру та смак.
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