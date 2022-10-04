Ці прості способи допоможуть зекономити на купівлі продуктів у супермаркеті

Зараз спостерігається різке зростання цін, тому варто контролювати свій бюджет. Щоб не витратити половину зарплати у супермаркетах, важливо знати кілька правил, які допоможуть заощадити.

Як правило, перед тим як йти за покупками, всі складають список продуктів, які необхідна на певний проміжок часу. Однак для цього є альтернативне рішення.

Це не що інше, як зворотний список покупок. У цьому списку ми зазначаємо продукти, які вже є вдома. Таким чином ми будемо купувати лише ті продукти першої необхідності, яких немає в цьому списку. Експерти рекомендують вибрати для цього списку певний день тижня.

Після того, як список складено, ще одним ключовим аспектом є планування їжі на тиждень. Таким чином забезпечується використання кожного продукту, який є в домі. Це важливий крок, щоб перевірити, без яких продуктів можна обійтися.

Одна з цілей цієї альтернативи - витрачати менше грошей у супермаркеті.

Як економити в супермаркеті

Підпишіться на програму лояльності

Більшість супермаркетів пропонують програми лояльності, до яких можна приєднатися безкоштовно. Зареєструвавшись, ви можете скористатися привабливими знижками.

Складіть список і дотримуйтеся його

Якщо ви йдете в супермаркет без списку, ви можете легко взяти речі, які вам не потрібні.

Користуйтеся акційними пропозиціями

У супермаркетах завжди діють різноманітні акції, які допоможуть заощадити на будь-якому продукті харчування.

Порівняйте ціни

Якщо ви живете поруч з кількома супермаркетами, ви можете порівняти ціни. Можна дізнатися, в якому магазині є потрібні вам товари за нижчою ціною.