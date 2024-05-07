Эксперт рассказала, как выбрать качественные крабовые палочки в магазине

Из чего производят крабовые палочки

Крабовые палочки не имеют никакого отношения к крабу. Их изготовляют из сурими - свежей рыбы, которую превращают в фарш. Продукт термически обрабатывают и сжимают в форму, выставляемую на прилавках в магазинах.

Обычно рыбный фарш (сурими) смешивают с разными добавками, такими как альбумин (яичный белок), крахмал, сахар, соль, вода, загустители, ароматизаторы и красители.

Как выбрать крабовые палочки

Эксперт советует придерживаться следующих правил при выборе крабовых палочек:

убедитесь, что продукт содержит не менее 30-40% сурими. Если на упаковке проценты не указаны, выбирайте продукт, где сурими первая составляющая в списке

выбирайте продукт в вакуумной упаковке во избежание доступа воздуха. Палочки в других упаковках могут иметь сокращенный срок годности из-за влаги

качественная крабовая палочка должна быть чисто белого цвета (кроме розовой части). Любые серые или желтые пятна указывают на возможность низкого качества продукта

при нажатии размороженная крабовая палочка должна легко потрескаться, но не сломаться полностью. Много крахмала в продукте может являться признаком низкого качества

если вы используете крабовые палочки дома, убедитесь, что они легко режутся, оставаясь упругими и целыми

Прежде чем положить крабовые палочки в свою корзину в супермаркете, не поленитесь почитать, что написано на упаковке, ведь от этого зависит ваше здоровье. Первое место должно занимать рыбный фарш или сурими.

Именно это свидетельствует о том, что перед вами продукт высокого качества. А вот мясо натурального краба следует искать в продуктах высочайшего качества. Такие крабовые палочки тоже существуют, но и стоят они гораздо дороже.

Также самое плохое, что можно сделать с этими палочками - это размораживать их неправильно. Лучше уложить их в холодильник или оставить при комнатной температуре заранее. Согревать их в кипятке или микроволновке категорически нельзя, поскольку это может повлиять на их текстуру и вкус.