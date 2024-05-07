Эксперт рассказала, как выбрать качественные крабовые палочки в магазине

Трудно представить себе праздничный стол без такого продукта как крабовые палочки. Их можно встретить в салатах, закусках и даже в сыром виде. Следует знать, как выбрать качественные крабовые палочки в магазине.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу эксперта по питанию Людмилы Матишинец.
Крабовые палочки не имеют никакого отношения к крабу. Их изготовляют из сурими - свежей рыбы, которую превращают в фарш. Продукт термически обрабатывают и сжимают в форму, выставляемую на прилавках в магазинах.
Обычно рыбный фарш (сурими) смешивают с разными добавками, такими как альбумин (яичный белок), крахмал, сахар, соль, вода, загустители, ароматизаторы и красители.
Эксперт советует придерживаться следующих правил при выборе крабовых палочек:
Прежде чем положить крабовые палочки в свою корзину в супермаркете, не поленитесь почитать, что написано на упаковке, ведь от этого зависит ваше здоровье. Первое место должно занимать рыбный фарш или сурими.
Именно это свидетельствует о том, что перед вами продукт высокого качества. А вот мясо натурального краба следует искать в продуктах высочайшего качества. Такие крабовые палочки тоже существуют, но и стоят они гораздо дороже.
Также самое плохое, что можно сделать с этими палочками - это размораживать их неправильно. Лучше уложить их в холодильник или оставить при комнатной температуре заранее. Согревать их в кипятке или микроволновке категорически нельзя, поскольку это может повлиять на их текстуру и вкус.
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