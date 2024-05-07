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Эксперт рассказала, как выбрать качественные крабовые палочки в магазине

Фото: как выбрать крабовые палочки в магазине (Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Трудно представить себе праздничный стол без такого продукта как крабовые палочки. Их можно встретить в салатах, закусках и даже в сыром виде. Следует знать, как выбрать качественные крабовые палочки в магазине.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу эксперта по питанию Людмилы Матишинец.

Из чего производят крабовые палочки

Крабовые палочки не имеют никакого отношения к крабу. Их изготовляют из сурими - свежей рыбы, которую превращают в фарш. Продукт термически обрабатывают и сжимают в форму, выставляемую на прилавках в магазинах.

Обычно рыбный фарш (сурими) смешивают с разными добавками, такими как альбумин (яичный белок), крахмал, сахар, соль, вода, загустители, ароматизаторы и красители.

Как выбрать крабовые палочки

Эксперт советует придерживаться следующих правил при выборе крабовых палочек:

  • убедитесь, что продукт содержит не менее 30-40% сурими. Если на упаковке проценты не указаны, выбирайте продукт, где сурими первая составляющая в списке
  • выбирайте продукт в вакуумной упаковке во избежание доступа воздуха. Палочки в других упаковках могут иметь сокращенный срок годности из-за влаги
  • качественная крабовая палочка должна быть чисто белого цвета (кроме розовой части). Любые серые или желтые пятна указывают на возможность низкого качества продукта
  • при нажатии размороженная крабовая палочка должна легко потрескаться, но не сломаться полностью. Много крахмала в продукте может являться признаком низкого качества
  • если вы используете крабовые палочки дома, убедитесь, что они легко режутся, оставаясь упругими и целыми

Прежде чем положить крабовые палочки в свою корзину в супермаркете, не поленитесь почитать, что написано на упаковке, ведь от этого зависит ваше здоровье. Первое место должно занимать рыбный фарш или сурими.

Именно это свидетельствует о том, что перед вами продукт высокого качества. А вот мясо натурального краба следует искать в продуктах высочайшего качества. Такие крабовые палочки тоже существуют, но и стоят они гораздо дороже.

Также самое плохое, что можно сделать с этими палочками - это размораживать их неправильно. Лучше уложить их в холодильник или оставить при комнатной температуре заранее. Согревать их в кипятке или микроволновке категорически нельзя, поскольку это может повлиять на их текстуру и вкус.

 

Ранее мы сообщали, как нарезать крабовые палочки в салат.

Также мы писали о способах, которые помогут сэкономить на покупке продуктов в супермаркете.

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