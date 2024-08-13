Експерт розповіла, як часто слід приймати душ та змінювати рушники, щоб не нашкодити шкірі

Як часто приймати душ

Кандидат біологічних наук та мікробіолог Олена Лівінська розповіла, що не існує універсальних та чітких рекомендацій, які підійшли б усім. До того ж це не лише питання здоров’я, але й соціальних уявлень та звичок.

Чимало людей використовує похід у душ взагалі як спосіб прокинутися вранці.

Експерт зазначила, що можна приймати душ щодня, якщо ви маєте високий рівень фізичної активності, відчутно пітнієте, протягом дня контактуєте з пилом, ґрунтом та тваринами.

За відсутності цих обставин, особливо, якщо у вас сухий тип шкіри, то приймати душ 2-3 рази на тиждень - цілком достатньо. А от мити обличчя, ноги та підмиватися варто щодня.

Для того, щоб приймати душ максимально ефективно та здорово, потрібно:

вода була теплою, а не гарячою. Довге стояння під гарячим душем послаблює бар’єрні функції шкіри, сприяє її сухості та подразненню

намагайтеся приділяти душу не більше 5–10 хвилин. Це важливо з тих самих міркувань: аби не послаблювати бар’єрні функції шкіри та не сприяти її надмірній сухості. Якщо ж ви приймаєте душ щодня, його тривалість можна скоротити й до 3-4 хвилин, зосередивши увагу на ділянках, що найбільше пітніють

люди, які мають схильність до акне, екземи, лупи та інших станів, коли потерпає шкіра, можуть мати потребу ходити в душ частіше, ніж кілька разів на тиждень

намагайтесь використовувати засоби для душу без віддушок, а одразу після - зволожувати шкіру за допомогою лосьйону

Правила використання губки для душу

Якщо використовуєте губку для душу:

ретельно промивайте її після кожного використання. Слідкуйте, щоб губка гарно просихала, аби в ній не розмножувалися бактерії

не використовуйте губку після гоління, аби уникнути подразнення та запалення шкіри. Ніколи не використовуйте губку, коли миєте обличчя та статеві органи

регулярно змінюйте губку для душу: якщо надаєте перевагу губкам із натуральних матеріалів - раз на 3-4 тижні, якщо звичайним синтетичним - раз на 2 місяці

Як часто мити волосся

Люди із жирним типом волосся можуть мати потребу мити волосся щодня чи через день, тоді як власники сухого або кучерявого волосся може бути достатньо 1-2 разів на тиждень.

У дітей та людей старшого віку волосся жирніє менше. За високої фізичної активності та при використанні засобів для укладання мити волосся теж доводиться часто.

Важливо, що найбільшою мірою потребують очищення саме корені волосся та шкіра голови. Натомість волосся по решті довжині менше жирніє і є більш вразливим до мийних засобів.

Частота заміни рушників

У вологих рушниках після їх використання швидко розмножуються бактерії. Вони розкладають залишки епідермісу і викликають неприємний запах. Тому рушник після використання слід ретельно просушувати.

Загалом існує правило, що прати рушник потрібно після 3–5 використань. Потреба прати рушники частіше може виникнути в людей із дуже чутливою шкірою (схильною до подразнень), ослабленим імунітетом унаслідок хвороби, пошкодженнями шкіри, які ще в процесі загоєння.

Постільна білизна

Прати постільну білизну варто раз на 1–2 тижні, залежно від того, як сильно ви пітнієте. У вологих простирадлах активно розмножуються не лише бактерії, але й пилові кліщі.

Вони харчуються епідермісом і можуть сприяти виникненню та загостренню алергії на пил. З цих міркувань застеляти ліжко доцільно не одразу, а через деякий час, аби постіль могла трохи провітритися.