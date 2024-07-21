Як часто змінювати бритву та що станеться зі шкірою, якщо довго цього не робити

Ключ до безпечного та ретельного гоління полягає в гострому лезі. Стара бритва ускладнює процес та потенційно створює ризик порізів та навіть інфекції.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Livestrong .

Як часто міняти бритву

Дерматолог Лорен Плох розповіла що гоління не дуже свіжою бритвою може зашкодити здоров’ю шкіри.

Як часто міняти бритви, залежить від того, як часто ви голитесь, і від ділянки тіла яку голите.

Загальне правило полягає в тому, щоб замінювати леза після 5-10 голінь, або частіше, якщо ви голите великі частини тіла щодня.

Наслідки гоління старою бритвою

Подразнення

Якщо ви відчуваєте сверблячий червоний висип після гоління, то варто згадати, коли востаннє ви міняли бритву.

Подразнення шкіри часто виникає після гоління тупим лезом.

Якщо лезо затуплюється, то воно не забирає волосся рівномірно по всій довжині. Це призводить до нерівномірного гоління, яке може призвести до сильного подразнення.

Вростання волосся

Вросле волосся часто є результатом гоління старим лезом.

Затуплене лезо не видалить волосся рівномірно та може подразнити шкіру, збільшуючи шанси на появу маленьких нерівностей.

Крім того, люди, як правило, роблять більше проходів тупою бритвою, ніж гострою, що погіршує цей стан.

Порізи

Ви маєте більший ризик порізатися затупленим лезом, ніж гострим.

Все тому, що тупа бритва тягне шкіру, а не плавно ковзає по ній, щоб позбутися волосся.

Старе лезо також може зазнати відколів, які не обов’язково видно неозброєним оком.

Інфекція

Оскільки бритви залишають у теплих і вологих середовищах, таких як ванні кімнати, то вони є ідеальними середовищем для грибків і бактерій. І чим довше ви їх тримаєте, тим більше моторошних бактерій накопичуватиметься на лезі.

До того ж категорично не можна ділитись бритвою з кимось іншим. Бритви можуть переносити бактерії зі шкіри однієї людини на іншу, і ці бактерії можуть спричинити проблеми, якщо вони потраплять у поріз.

Щоб мінімізувати ріст мікробів, не діліться своєю бритвою ні з ким іншим і зберігайте її в прохолодному сухому місці.

Як почистити бритву

Не тріть лезо об губку чи рушник, це може призвести до його затуплення. Натомість обережно струсіть, щоб видалити зайву воду, і дайте бритві висохнути на повітрі після кожного використання.

Спирт може допомогти знезаразити лезо, але протирання може його пошкодити.