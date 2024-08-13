Эксперт рассказала, как часто следует принимать душ и менять полотенца, чтобы не навредить коже

Часто люди стремятся к идеальной чистоте, учитывая социальные нормы и собственный перфекционизм. Однако чрезмерные старания могут нанести вред микробиоту и здоровью. Есть определенное количество гигиенических ритуалов, которые можно считать нормальными для кожи.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества "Бережи себе".
Кандидат биологических наук и микробиолог Елена Ливинская рассказала, что нет универсальных и четких рекомендаций, которые подошли бы всем. К тому же, это не только вопросы здоровья, но и социальных представлений и привычек.
Многие используют поход в душ вообще как способ проснуться утром.
Эксперт отметила, что можно принимать душ ежедневно, если у вас высокий уровень физической активности, ощутимо потеете, в течение дня контактируете с пылью, почвой и животными.
При отсутствии этих обстоятельств, особенно если у вас сухой тип кожи, то принимать душ 2-3 раза в неделю - вполне достаточно. А вот мыть лицо, ноги и подмываться стоит каждый день.
Для того чтобы принимать душ максимально эффективно и здорово, нужно:
Если используете губку для душа:
Люди с жирным типом волос могут потребовать мыть волосы ежедневно или через день, тогда как обладателям сухих или вьющихся волос может быть достаточно 1-2 раз в неделю.
У детей и людей старшего возраста волосы жирнеют меньше. При высокой физической активности и при использовании средств для укладки мыть волосы тоже приходится часто.
Важно, что в наибольшей степени нуждаются в очищении именно корни волос и кожа головы. Вместо этого волосы по остальной длине меньше жирнеют и более уязвимы к моющим средствам.
Во влажных полотенцах после их использования быстро размножаются бактерии. Они разлагают остатки эпидермиса и вызывают неприятный запах. Поэтому полотенце после использования следует тщательно просушивать.
В общем, существует правило, что стирать полотенце нужно после 3–5 использований. Потребность стирать полотенца чаще может возникнуть у людей с очень чувствительной кожей (подверженной раздражению), ослабленным иммунитетом вследствие болезни, повреждениями кожи, которые еще в процессе заживления.
Стирать постельное белье следует раз в 1-2 недели, в зависимости от того, как сильно вы потеете. Во влажных простынях активно размножаются не только бактерии, но и пылевые клещи.
Они питаются эпидермисом и способствуют возникновению и обострению аллергии на пыль. Из этих соображений застилать кровать целесообразно не сразу, а через некоторое время, чтобы постель могла немного проветриться.
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