Омолоджує, зволожує та захищає шкіру: який засіб повинен бути у догляді

Правильний догляд за шкірою допоможе з віком виглядати на роки молодше. Одним з інгредієнтів для догляду за шкірою, який є популярним - це гіалуронова кислота. Варто знати, які її переваги для здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Style) з посиланням на сайт Best life online .

Що таке гіалуронова кислота

Гіалуронова кислота - це речовина, яка природним чином виробляється в організмі в невеликих дозах і зазвичай міститься в шкірі, очах, суглобах та інших тканинах.

Кислота також використовується в ряді засобів по догляду за шкірою, включаючи зволожуючі засоби, мазі та сироватки. Однак вони зазвичай надходять із рослинних джерел, які вчені використовують за допомогою процесу, відомого як мікробна ферментація.

Доктор медичних наук Ален Мішон розповів, що при нанесенні на шкіру гіалуронова кислота діє як зволожувач, притягуючи воду до поверхні шкіри, щоб вона була добре зволоженою.

Гіалуронова кислота підходить для більшості людей, у тому числі для тих, хто має суху, чутливу, жирну, комбіновану або схильну до акне шкіру.

Переваги гіалуронової кислоти

Підвищена вологість

Шкіра буде зволоженою, якщо ви додасте гіалуронову кислоту до свого догляду за шкірою.

Гіалуронова кислота всмоктує воду з навколишнього середовища в шкіру для зволоження, таким чином зменшуючи сухість.

Сироватка або крем з гіалуроновою кислотою допоможуть нормальній шкірі підтримувати здоровий рівень гідратації.

Антивіковий ефект

Шкіра буде мати більш молодий вигляд після використання продуктів, що містять гіалуронову кислоту.

Підтримуючи шкіру зволоженою, гіалуронова кислота може допомогти зменшити тонкі лінії та зморшки. Вона діє на поверхневий рівень шкіри, покращуючи її текстуру та еластичність і роблячи зморшки менш помітними.

Відновлення

Гіалуронова кислота також може допомогти відновити шкіру, якщо вона була пошкоджена. Вона допомагає швидкому відновленню шкіри, що важливо для тих, хто страждає від акне, шрамів або інших типів пошкоджень шкіри.

Посилений ліпідний бар'єр

Ліпіди в епідермісі діють як захисний бар’єр, запобігаючи потраплянню бруду, токсинів та інших забруднень у шари шкіри.

Гіалуронова кислота не тільки допомагає уникнути візуальних симптомів порушеного шкірного бар'єра, таких як сухість і подразнення, але й захищає від факторів навколишнього середовища, таких як ультрафіолетове випромінювання.

Здоровіший колір обличчя

Рясне та регулярне зволоження допомагає підтримувати шкіру здоровою, сприяючи більш рівному та сяючому кольору. Добре зволожена шкіра менш схильна до впливу зовнішніх подразників, таких як почервоніння та подразнення.

Крім того, зневоднення гарантує тьмяність і допомагає шкіра підтримує баланс вологи, що призведе до оновленого та яскравішого кольору.