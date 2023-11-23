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Експерт розказав, що буде з цінами на цибулю взимку

Фото: Ціни на цибулю можуть зрости (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Україні зимою може зрости в ціні цибуля, як це було на початку 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на 24 канал.

Чи будуть зростати ціни на цибулю

Аналітик Максим Гопка розповів, що ціни на продукти взимку цього року будуть змінюватись в залежності від специфіки та їх особливостей. Ціни на цибулю почнуть змінюватися, починаючи з лютого 2024 року.

"Зазвичай, до війни, в лютому Україна починала активно імпортувати продукцію. Це можливо й в цьому році", - сказав експерт.

За його словами, ціни на овоч будуть залежати від запасів, які будуть в Україні, й на скільки їх вистачить, та внутрішніх цін в країнах імпортерах.

Експертка з Інституту аграрної економіки Інна Сало розповіла, що овочі можуть подорожчати аж після новорічних свят.

Відтак після свят борщовий набір може підвищитися. Найбільше зросте ріпчаста цибуля - до 18 гривень за кілограм проти середньої ціни у 12,75 гривні станом на 15 листопада 2023 року.

Скільки зараз коштує овоч

Так, ціни на цибулю в українських супермаркетах тримаються на рівні 12-13 гривен за кілограм овоча.


 

Нагадаємо, українцям розповіли, які продукти подорожчають узимку.

Як ми раніше писали, в Україні різко подорожчав популярний сільський продукт.

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