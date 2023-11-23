RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эксперт рассказал, что будет с ценами на лук зимой

Фото: Цены на лук могут вырасти (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украине зимой может подняться в цене лук, как это было в начале 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на 24 канал.

Будут ли расти цены на лук

Аналитик Максим Гопка рассказал, что цены на продукты зимой этого года будут меняться в зависимости от специфики и их особенностей. Цены на лук начнут меняться, начиная с февраля 2024 года.

"Обычно до войны, в феврале Украина начинала активно импортировать продукцию. Это возможно и в этом году", - сказал эксперт.

По его словам, цены на овощ будут зависеть от запасов, которые будут в Украине, и на сколько их хватит, и внутренних цен в странах импортеров.

Эксперт из Института аграрной экономики Инна Сало рассказала, что овощи могут подорожать только после новогодних праздников.

После праздников борщовый набор может повыситься. Больше всего вырастет репчатый лук - до 18 гривен за килограмм против средней цены в 12,75 гривны по состоянию на 15 ноября 2023 года.

Сколько сейчас стоит овощ

Да, цены на лук в украинских супермаркетах держатся на уровне 12-13 гривен за килограмм овоща.

 

Напомним, украинцам рассказали, какие продукты подорожают зимой.

Как мы писали ранее, в Украине резко подорожал популярный сельский продукт.

Читайте РБК-Украина в Google News
ціни в УкраїніЦены на продукты