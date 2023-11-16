В Україні різко подорожчав популярний "сільський" продукт

В Україні зросли у ціні молочні продукти. Річ у тому, що виробникам доводиться підвищувати вартість продукції на тлі зростання закупівельних цін.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler), посилаючись на сайт Асоціації виробників молока.

В Україні зростає ціна на молочку

На початку листопада ціни на молочну сировину в країні зросли на 68 копійок, до 13,44 грн/кг без ПДВ. Середня закупівельна вартість молока екстра сорту склала 13,78 грн/кг без ПДВ, а це на 84 копійки більше, ніж на початку жовтня.

Середня закупівельна ціна на молоко першого сорту склала 12,75 грн/кг без ПДВ та збільшилась на 36 копійок порівняно з результатами попереднього моніторингу, коливаючись від 12,50 до 13,00 грн/кг.

Чому зростають ціни

Аналітик молока Георгій Кухалейшвілі повідомляє, що підвищення закупівельних цін відбувається на тлі дефіциту молока-сировини на внутрішньому ринку. Тому переробні підприємства змушені конкурувати за сировину та купувати її у фермерів за вищою ціною.

На ціни також впливає подорожчання логістичних послуг в Україні, зростання витрат на корми через збільшення собівартості виробництва, подорожчання преміксів та інших закупівельних інгредієнтів. Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну великі території нині непридатні для використання.

Однак у другій половині грудня не слід виключати певне зниження цін на молоко екстра сорту через очікуване зменшення потреби переробних підприємств у сировині, які на той момент виконають передноворічні контракти. У період новорічних свят для молочного ринку характерний період затишшя.

Скільки зараз коштує молоко

В українських супермаркетах середня ціна на 890 грамів молока становить 34.99 гривень, якщо говорити про демократичні бренди.